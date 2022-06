1.123 nuovi contagi da Coronavirus in Calabria

In Calabria si registra un lieve calo dei contagi per Covid, passati dai 1.247 di ieri a 1.123. Ci sono cinque ricoveri in piu’ in area medica (totale 161), mentre si mantengono stabili quelli nelle rianimazioni, che restano cinque.

Aumenta lievemente il tasso di positivita’, dal 26,54 al 27,18%, con 4.132 tamponi in piu’ effettuati (totale 3.219.739). I casi positivi dall’inizio dell’epidemia sono, complessivamente, 409.685. Si registra un nuovo decesso, con il totale che raggiunge quota 2.661. I guariti sono 372.584 (+299), gli attualmente positivi 34.440 (+823) e gli isolati a domicilio 34.274 (+818).

Sono questi i dati giornalieri relativi alla diffusione del Covid in Calabria comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali e riportati nel Bollettino quotidiano della Regione.