Sanità, Loizzo: “Intervenire su malattie neurodegenerative. Un anziano su cinque ha l’Alzheimer”

“È necessario che nel piano di riorganizzazione sanitaria si preveda un protocollo per le malattie neurodegenerative, che interessano una gran percentuale di anziani”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“Un anziano su cinque ha l’Alzheimer – dice Loizzo – e si è abbassata di molto l’età media d’esordio, addirittura in alcuni casi prima dei sessant’anni. Le famiglie non hanno risorse per affrontare una malattia terribile – aggiunge Loizzo – al netto delle indennità di accompagnamento del tutto insufficienti ad affrontare il problema

Bisogna favorire la permanenza nelle famiglie – continua Loizzo – per consentire una dignità assistenziale che, peraltro, rispetto alla lungodegenza ha numerosi vantaggi sociali ed economici”. ”Ci confronteremo con Occhiuto – conclude Loizzo – e con le aziende sanitarie, anche al fine di coinvolgere la rete sociale dei comuni e del volontariato per affrontare al meglio un’emergenza sempre in crescita