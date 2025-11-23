La Dierre si prende il match di nervi, Cus Palermo battuto in volata 85-80

Un meritevole Cus paga, l’uscita per falli a cavallo di terzo e quarto periodo del mattatore Pirrera e del lungo Benfraello

Il Cus Palermo ha impostato la partita con autorità, chiudendo tutti e tre i primi parziali in vantaggio. Guidati da un superlativo Matteo Pirrera (21 punti totali) e dal supporto costante di Andrea Filippone (18 punti) e Alessandro Inzerillo (12 punti), i siciliani hanno gestito il ritmo, andando all’ultima sirena del terzo quarto con un vantaggio sottile ma prezioso (parziali di 14-21, 21-21, 21-22). Il tabellino palermitano mostrava un attacco ben distribuito, un gioco corale costante e perentorio.

Tantissime difficoltà invece per la Dierre: tanti, comunque i tentativi di rimontare con Alescio, Miljanic (per larga parte del match unico interno della squadra) ma sopratutto con un volitivo Vanni La Mastra, eroico nei momenti di difficoltà, bravo nelle palle rubate e nei canestri realizzati da vero uomo squadra.

Quando il tutto sembrava volgere verso il peggio, Coach Inguaggiato azzecca e mosse ed arriva un giusto cambio di rotta.

La vera svolta arriva nell’ultimo e decisivo quarto. Sotto nel punteggio e con la necessità di una scossa, la Dierre ha trovato la forza di cambiare marcia, mettendo a segno un parziale micidiale di 29-16.

Nel momento clou si bloccano Cernic, uno scatenato Epifani ed un Fazzari lucido e determinato.

L’allungo tocca anche il più dieci con Bonanno ultimo a mollare.

La Dierre porta a casa due punti che, durante il match sembravano esser diventati un miraggio.

Dovrà lavorare sodo su approccio alla gara, attitudine difensiva e percentuali sia dalla lunga che ai tiri liberi, quest’ultima nota serale davvero preoccupante.

Si muove ugualmente la classifica tallonando la scatenata Svincolati Academy, vincente anche nel turno odierno.