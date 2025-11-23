Basket e solidarietà: Cosenza batte Bagnara 75-53 nella giornata dedicata a UNICEF

Giornata importante oggi al PalaPirossigeno, la sfida valida per l’ottava giornata di campionato della DR1 ha un valore che va oltre quello sportivo. Un caloroso abbraccio del popolo rossoblù ha accolto l’UNICEF, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Il match tra Pirossigeno Cosenza Basket e Bagnara Basket vede i ragazzi di coach Manu Gallo indossare una specialissima divisa con il logo UNICEF sul petto a sostegno dei bambini di tutto il mondo.

All’interno del Palazzo, i volontari del Comitato provinciale UNICEF di Cosenza hanno approntato il loro banchetto solidale e informativo, coordinati dalla presidente Monica Perri. Presente anche l’assessore allo Sport, Stefania Belvedere, in rappresentanza del Comune di Rende che ha dato il patrocinio per questa giornata.

Palla a due e partenza a razzo di Cosenza.

Monumentale Milosavljevic, tre rimbalzi e 5 punti di cui una tripla. Ancora il forte centro serbo che penetra, segna e subisce fallo. Dalla lunetta non sbagli, arriva a 8 punti personali e Cosenza prova il primo allungo, 11-5 a metà del primo quarto. Coach Russo chiama il primo timeout.

Ancora un bello scarico di Guzzo per Milosavljevic, finta, canestro e massimo vantaggio dei Lupi 18-7 a 2.25 dal termine. Si chiude la prima frazione di gioco, 20-10. Buon impatto dell’esordiente Giulio Carofiglio, 4 punti a inizio secondo quarto e 24-12. Cosenza conduce senza particolari problemi, ma rispetto alle altre partite è piuttosto leggera nella difesa, e lascia molto spazio per giocare agli avversari. Viglianisi tiene ancora in gioco Bagnara.

I ragazzi di Russo sembrano avere un piglio diverso rispetto ai rossoblù che pure sono avanti. Tripla di Andrea Mollica e vantaggio per Cosenza che si riduce a 9 punti. Luppino in contropiede e Bagnara si riporta a meno 5. Si chiude il secondo quarto, si va alla pausa lunga sul 35-29.

Alla ripresa, ancora un approccio morbido della Pirossigeno, tiri facili sbagliati. Bagnara non è da meno. E il risultato non si schioda. Pressing rossoblù e 10-2 di parziale (45-31). Si rifà sotto il Bagnara Basket, ma risponde bene Cosenza che nel terzo quarto sembra più concentrata. La chiusura dice 54-42. Doppia tripla di Guzzo ad apertura dell’ultima frazione, 60-42 e più 18.

Ancora una tripla e un contropiede, spingono i Lupi al massimo vantaggio, 65-45 a 6.22 dalla sirena finale. Si chiude con la settima vittoria consecutiva della Pirossigeno Cosenza Basket contro un Bagnara Basket davvero encomiabile (75-53). Non ha convinto del tutto, il match dei Lupi, ma intanto altri due punti in carniere e primo punto saldamente in mano ai cosentini in una giornata che oltre allo spettacolo sportivo ha dato spazio alla solidarietà, al fianco dell’Unicef.

Le divise rosse indossate dai rossoblù saranno presto disponibili per la vendita e il ricavato verrà devoluto in beneficienza all’Unicef per i propri progetti.

Tabellini

Bagnara Basket: Ielo 6, Luppino 4, Gioffrè, Rizzieri 5, Guglielmo, Viglianisi 14, Mollica M. 5, El Aouina, Mollica A. (k) 17, Di Stefano 2, Romeo.

Coach: Armando Russo.

Pirossigeno Cosenza Basket: Appeso 1, Sconza S. 2, Giampà 10, Carofiglio G. 6, Ginefra (k) 11, Diatta 4, Lappano, Milosavljevic 19, Madrigrano 9, Guzzo 9, Russo 2, Carravetta 2.

Coach: Manu Gallo.

Arbitri: Loccisano di Cosenza e Orlando di Rende