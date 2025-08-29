Roberto Cernic della Dierre: “Voglia di rivincita, gruppo stupendo. Quest’anno puntiamo al massimo”

È una delle conferme più importanti per il roster della Dierre Basketball Reggio Calabria. Roberto Cernic, punto di riferimento della squadra, si presenta alla nuova stagione con una carica e una determinazione fuori dal comune, alimentate dalla delusione della scorsa finale e dalla voglia di riscatto.

Roberto, come ti senti all’avvio di questa nuova stagione? ”Bene, bene. La voglia di vincere è tantissima, soprattutto dopo la sconfitta in finale dell’anno scorso in finale contro l’Alfa Catania. Siamo partiti fortissimi con la squadra e con il nuovo coach Francesco Inguaggiato, e quest’anno puntiamo decisamente al massimo.”

Ci sono stati molti cambiamenti. Cosa ti impressiona dei nuovi arrivati? ”Sono tutti ragazzi stupendi. Abbiamo già formato un gruppo bellissimo. La società e il coach hanno fatto un ottimo lavoro, creando una squadra strutturata benissimo. Ci completiamo a vicenda in tutti i ruoli. Sono ragazzi fantastici sia dentro che fuori dal campo. Già dalle prime partitelle ci troviamo benissimo a passarci la palla, quindi penso che ci divertiremo molto quest’anno.”

Parliamo nel dettaglio di alcuni nuovi compagni: Miljianic,Marini, Arrighini, Scortica e Epifani. Cosa puoi dirci?

“Penso che la società e il coach abbiano fatto un lavoro eccellente.Siamo davvero ben strutturati e siamo tutti molto affiatati.”

Qual è la tua impressione sul coach? ”Un grandissimo uomo, un coach stupendo. Ci aiuterà molto a crescere, sono sicuro. Scopriremo tutti i suoi vantaggi strada facendo.”

Cosa pensi della nuova formula a due gironi, con il vostro girone che molti definiscono più “debole” dell’altro?

“Sarà ovviamente il campo a parlare. Sicuramente alcune squadre sono più attrezzate di altre, ma penso che alla fine parlerà il campo e si vedrà tutto strada facendo.”

Con questa grinta e questa fiducia nel gruppo, Roberto Cernic e la Dierre Basketball si apprestano ad affrontare la stagione con ambizioni chiare: puntare in alto e trasformare la delusione dello scorso anno nella gioia di una vittoria.