Il lituano Erikas Siaurusaitis è il primo nuovo innesto della Reggio Calabria Basket in Carrozzina

Atleta classe ’97 ma già con un bagaglio ricco di esperienze. Inizia il proprio percorso in Spagna ad appena 19 anni con il Mideba Extremadura e successivamente nel Burgos per diversi anni.

Cresciuto sportivamente giocando al fianco di atleti di levatura mondiale, Erikas Siaurusaitis è un giocatore punti 1.0 di classificazione rapido ed intelligente, dotato di caratteristiche che gli permettono di poter occupare diverse zone del campo sul fronte offensivo.

Sempre più leader della Nazionale lituana, ha disputato anche l’ultimo Europeo A di Madrid risultando un atleta fondamentale in campo e nelle diverse combinazioni.

Felice di poter indossare la maglia della squadra calabrese che gli permetterà di disputare un campionato difficile e competitivo come quello italiano, Siaurusaitis si dichiara voglioso di iniziare questa nuova avventura, pronto a dare il proprio contributo per portare in alto il Club amaranto.