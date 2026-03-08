Dhelios in campo alle 18 contro la Luck-Tigano

In contemporanea con la finalissima di Coppa Italia Del Monte di Belluno, tra la Domotek Volley e la Conad Reggio Emilia, si gioca anche a Reggio Calabria.

Ultima di stagione regolare prima della post-season per l’Amaro Dhelios che giocherà il derby in casa della Luck-Tigano.

Gli amaranto hanno perso in campionato e vinto in Coppa Calabria contro i padroni di casa.

Si gioca presso l’Istituto Righi.

I ragazzi di Mister Roberto Daquino affronteranno la sfida con il massimo impegno per poi dedicarsi al PlayOut salvezza.

Roster non al completo:mancherà il forte centrale Lorenzo Geri.

Voglia di continuità e dopo la bella vittoria ottenuta contro Montalto.