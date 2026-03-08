Capolavoro Domotek: in finale nella Coppa Italia Del Monte

Un capolavoro fatto di emozioni, grinta, recuperi, cifre da urlo ed un tifo amaranto in trasferta da film.

La Domotek di Mister Polimeni spicca il volo e ribalta il fattore campo del Belluno Volley padrone di casa, vincendo una gara combattutissima e regalandosi una finale meritata, conquistata con enorme dispendio di energie.

La testa al campionato? Anche, ma gli amaranto non volevano e non potevano deludere a cospetto di un così bel pubblico da trasferta giunto fin da Reggio Calabria.

Lazzetto è mostruoso, Saitta un regista immenso, Laganà decisivo quando conta, Zappoli chirurgico, così come Presta irrefrenabile, De Santis da migliore in campo con recuperi al limite della fisica; il punto della vittoria passerà dalle mani di un super Andrea Innocenzi per il tripudio amaranto.

Domani 8 marzo alle ore 18:00 si giocherà la finalissima, sullo stesso campo, contro la regina del girone parallelo, la fortissima Conad di Reggio Emilia, per una sfida tutta da vivere.

La cronaca

Reggio vola in vantaggio.

Due a zero perentorio di Domenico Laganà.

Partenza a razzo: 5-1 sulle ali di un gruppo che parte al top. Segna Lazzaretto.

Luca Presta schiaccia con forza (6-2).

Sull’otto a tre, Belluno chiama Time Out.

Al rientro, Saitta è magico sotto rete.

Reazione dei local con Mozzato.

Laganà è implacabile per l’undici a sette.

Risponde Giannotti.

In poche mosse Belluno impatta, con l’ace di Mozzato.

Risponde Lazzaretto con un muro tonico.

Pareggia Enrico Basso.

Reggio vola avanti di due con Laganà.

Saitta si ripete, ancora sotto rete per il nuovo più tre.

Belluno agguanta sul 17 pari.

Vantaggio Reggio con Innocenzi per il 19-18.

Laganà fa lo stesso sul 20-19.

La Domotek cerca l’allungo, doppio ace meraviglioso di Presta (24-21) ma

Belluno recupera fino al 24 pari.

Lazzaretto firma il nuovo set point.

La chiude Laganà 26-24.

3-2 ad inizio set.

Molto bene Presta al centro.

Belluno impatta 4-4.

Reggio con Saitta vola sull’otto a sei.

Lazzaretto e Laganà lo seguono a ruota.

Belluno la ribalta 10-12.

Giannotti è implacabile.

Un superbo Presta la pareggia ancora sul 19 pari.

Un errore al servizio del Belluno porta il set sul 21 a 20.

Berger impatta.

Ace di Giannotti per il nuovo vantaggio Belluno.

Più due veneti con un buon gioco sottorete.

Lazzaretto spadroneggia con la pipe.

Il finale è combattutissimo.

Recuperi su recuperi di De Santis. Si va ad oltranza.

Lazzaretto sigla il 28 pari nel momento di difficoltà.

Fa lo stesso Laganà sul 30 pari.

Il muro di Corrado vale il 32 a 33.

Reggio la pareggia ancora.

Continuo batti e ribatti, Belluno sempre avanti.

Dopo ben 13 palle set, l’ace di Giannotti vale il 36-38, vince Belluno il secondo e infinito set.

Questo secondo set è nella storia dei set con più punti realizzati, ben 74!

Inizia il terzo set, gran schiacciata di Zappoli, 1-0.

Lazzaretto la piazza, 3-2.

Il video check chiamato da Reggio premia proprio i ragazzi di Polimeni, 4-2 e mini break.

Ottimo muro della Domotek, 6-4.

Altro big block, a subirlo è Corrado, 9-7.

L’errore in lettura di Lazzaretto regala il punto a Belluno, 10-9.

Il tocco preciso di Corrado porta Belluno avanti 14-12, timeout obbligato per Polimeni per riorganizzare le idee.

Monster block di Lazzaretto, il video check conferma, è punto di Reggio, 14-14.

Gran schiacciata dalla seconda linea di Lazzaretto, pari 17.

L’ottimo servizio di Zappoli vale il vantaggio Domotek e timeout Belluno. 18-17.

Bel primo tempo di Innocenzi, 19-19.

In risposta tocco elegante di Marsili, 19-20.

Due ottime schiacciate di Lazzaretto valgono il 22-20 Domotek e nuovo timeout per Mastrangelo.

Ancora video check a tinte amaranto, la palla tocca con l’ultimo spicchio possibile la riga, 23-21.

Si riaccende Laganà nel momento più importante, 24-22 e set point Reggio.

Il diagonale di Corrado è out, a nulla serve l’intervento del video per Belluno, 25-22 e 2-1 Reggio.

Inizia il quarto set, due punti di Belluno e risposta di Lazzaretto, video check premia ancora Reggio, 1-2.

Errore di Laganà, 1-4, questa volta il video check è pro Belluno.

Innocenzi rialza i suoi, Lazzaretto lo segue a ruota, l’errore a seguire di Belluno vale il 4-5.

Berger la schiaccia e ridà fiato ai suoi, 4-6.

Ancora Giannotti, la chiude e porta i suoi sul +3, 5-8.

Un ottimo salvataggio di Saitta permette a Laganà di schiacciare, Corrado dice no, 7-10.

Incomprensione in ricezione, ace di Belluno e timeout essenziale per Reggio, 8-12.

I locali con concretezza prova a pungere: 11-15.

Presta reagisce per il 12 a 15.

Giannotti in risposta per il nuovo più quattro.

Una magia di Saitta, da applausi scrive il nuovo inseguimento.

L’ace di Saitta è strabiliante per il 15 a 17.

Il muro di Laganà vale il nuovo meno due.

Fa lo stesso Innocenzi per il meno 1.

Il punto del pari è da cineteca: De Santis firma difese su difese, talvolta impossibili. Lazzaretto dopo un batti e ribatti estremo sigla il pari.

Laganà firma il vantaggio.

Belluno prova a rientrare ma la lucidità di Laganà è impressionante. Il muro vincente è di Andrea Innocenzi. La Domotek è in finale, un capolavoro che porta Reggio Calabria in evidenza, in chiave nazionale, cavalcando un’onda meravigliosa.

Belluno Volley – Domotek Volley Reggio Calabria 1 – 3 (24-26, 38-36, 22-25, 23-25)

Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 12, Marsili 3, Hoffer, Pozebon, Giannotti 23, Bortoletto, Basso 10, Michelon, Corrado 17 ,Cengia, Berger 18, Tosatto, Loglischi.

All. Mastrangelo Ass. Vanni

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 9, Presta 10, Lopetrone, Saita 6, Motta, Innocenzi 8, Ciaramita, Laganà 19, Lazzaretto 34, Rigirozzo, Parrini.

All. Polimeni Ass. Dal Pozzo.

Arbitri: Roberto Russo e Riccardo Faia