“Se si dice la verità si è sicuri, prima o poi, di essere scoperti” - Oscar Wilde
HomeAltri sportSoffre, ma vince: Tonno Callipo da sola in vetta
Altri sport

Soffre, ma vince: Tonno Callipo da sola in vetta

“La nostra squadra è presente, forse non è sempre bellissima ma, come ho detto al Presidente Callipo, a me piacciono molto quei dolcetti che si chiamano brutti ma buoni”, la metafora arriva a fine gara da coach Saja ed inquadra bene la realtà attuale della Tonno Callipo. Una squadra forte, quotata ed ambiziosa che però – da un po’ di tempo a questa parte – ha bisogno di una scossa iniziale per entrare nel match. Era accaduto, senza andare troppo lontani, appena sabato scorso sul campo della Trestina impostasi anch’essa nel primo set (30-28), seppur con uno sviluppo diverso e con la Tonno Callipo più in partita di ieri. Quando invece, nel primo set perso, Scacchetti e compagne sono rimaste sempre indietro, facendo molta fatica a trovare la chiave giusta. E però, lo abbiamo ribadito  anche in passato, le grandi squadre sanno incassare senza perdere la bussola, che le giallorosse hanno subito trovato dal secondo set in poi. E qui entrano in campo, giocoforza, le individualità che, scout alla mano, raccontano di un duo giallorosso best scorer, ovvero Cammisa e Botarelli entrambe con 17 punti, con la schiacciatrice pugliese anche con 4 ace ed 1 muro e l’opposta senese con 2 muri e 1 ace. A ruota miss-fast Rizzo, 14 punti di cui ben 4 muri, e dulcis in fundo l’mvp di giornata Giada Civitico (12, di cui 1 ace e 3 muri), che proprio sui nostri canali social alla vigilia aveva avvertito di un avversario tosto e che però sarebbe stata una bella gara. Detto-fatto! Senza dimenticare il libero volante Quiligotti, caricata a mille come sempre!

CRONACA. Coach Saja conferma la formazione delle ultime tre gare, ovvero dall’assenza di Grigolo che prosegue nel recupero dopo l’infortunio, ottimamente – è proprio il caso di dire – sostituita da Cammisa. Dopo un minuto di silenzio per la scomparsa della mamma del tecnico ospite Ciliberti, nel primo set il clichè vede sempre Castellana (orchestrata ottimamente dalla regista Saveriano) pronta a scappare (2-5, 9-12) ma Vibo abile a riprenderlo (6-7, 12-13, 14-16). Fino a quando le pugliesi piazzano un break di 4-0 fino al 15-21. Il time out poco prima di Saja non porta i risultati sperati, al pari del cambio Besteghi-Scacchetti in regia. Da qui Castellana continua senza ostacoli e chiude vittoriosamente al primo set-point con la brava Corradetti, vera spine per Vibo assieme a Stroppa e Vega. Con Vibo sovente in difficoltà anche nelle coperture dopo gli attacchi contenuti dal muro giallorosso.

Dal secondo set Vibo è più determinata ma soprattutto sembra mentalmente più a suo agio e, ribadiamo, gambe e braccia funzionano meglio se a muoverle è la giusta testa pensante e ‘rilassata’. Così già sul 7-6 coach Ciliberti delle ospiti comprende che il vento è cambiato rispetto al gioco precedente e chiama time out. Botarelli pareggia sul 9-9, ma ecco il primo break ospite di 3-0 (9-12) con Saja che chiama tempo. Ed è proprio Botarelli (7 punti in questo set!) a suonare la carica: pareggia prima sul 16-16 (su alzata di Civitico!) e poi sul 18-18. Secondo time out ospite e stavolta il parziale di 3-0 è di Vibo, con Pomili concreta anche in attacco con due punti di fila (21-18). Altrettanti attacchi out di Botarelli però, fanno rientrare Castellana (21-20, ed entra pure Besteghi per Scacchetti), ma ancora Pomili ed una perfetta Rizzo (che spettacolo con due fast di fila!) riportano avanti, stavolta in maniera decisiva, Vibo per il primo set-point (24-20). Castellana ne annulla uno (intanto rientra Scacchetti) ma il set si chiude subito dopo con il muro di super-Rizzo (25-22). 1-1 il conteggio dei set ed al cambio campo Botarelli incita le compagne!

Nel terzo parziale equilibrio fino al 6-6, quindi Castellana ritrova lo smalto del gioco iniziale e costringe Saja al time out sul 7-10, con la ricezione di Vibo che ritorna a balbettare come accaduto soprattutto nel primo set. Vibo però è brava a restare attaccata al set: Pomili pareggia sul 13-13 e Cammisa, sul 16-15, costringe stavolta Ciliberti al time out. L’equilibrio si interrompe (18-18) grazie soprattutto al muro giallorosso: Botarelli (21-18) e due volte Rizzo, la seconda volta per il set-point (24-20), scavano proprio a muro il solco con Castellana, che tenta col disperato time out prima dell’ultima palla, chiusa ancora da Rizzo in primo tempo (25-20), così ecco il sorpasso 2-1 di Vibo.

Nel quarto set Vibo si annuncia in discesa verso la vittoria, nulla di tutto ciò: Castellana che, in verità, appare stanca da un po’, dà adito alle ultime forze. Dopo la parità 8-8 si porta avanti di qualche punto ma riecco il pari di Vibo sull’11-11 e 14-14. Qui la Tonno Callipo mette la freccia e diventa imprendibile: Civitico diventa letale, con un muro (per il 18-15) costringe al time out ospite. Quindi Cammisa trova due ace nella fragile difesa pugliese (21-15) e così il secondo time out ospite serve a poco poiché la maestosa Civitico, ancora lei, prima conquista il match-point (24-15), e dopo uno annullato, chiude set ed incontro con un altro primo tempo giocato ottimamente con Scacchetti. Quasi due ore di battaglia entusiasmante e palpitante col supporto della Fossa Giallorossa, che può esultare con la squadra!

E da Frosinone giunge la notizia dell’inatteso tonfo (3-0) di Oplonti contro Assitec. Vibo torna solitaria in vetta con 50 punti! E sabato prossimo trasferta a Pomezia in prima serata (ore 20.00).

INTERVISTA. Sorridente a fine gara coach Saja con cui esordiamo che ormai siamo abituati ad una partenza frenata della Tonno Callipo, com’è stato anche ieri con Castellana… “Sì, siamo un po’ messi così: probabilmente abbiamo bisogno di prendere due schiaffi all’inizio per poi ritrovarci. Ci stiamo lavorando su questa cosa qui – sorride il tecnico giallorosso – ma non riusciamo a venir fuori da questa tensione iniziale che ci fa cominciare le partite con le braccia troppo tese e col braccino. E però, al di là di tutto, penso sia stata una partita bella da vedere e da vivere, con tanto agonismo in campo. Tutte le ragazze hanno sofferto, sia chi ha iniziato e sia chi è entrata dalla panchina dando il proprio contributo: io posso dire di essere contento di questa squadra. Sta reagendo al momento di flessione che abbiamo avuto, lo ha già fatto quando in passato siamo stati in difficoltà per qualche acciacco. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo in palestra, con tanto impegno ed avere fiducia che il lavoro paga.” Quindi il tecnico entra nello sviluppo del match… “Questa – sottolinea – era una partita tosta visto che Castellana arrivava da ben 12 vittorie consecutive e credo che la gara sia la dimostrazione di come la nostra squadra sia presente nonostante qualche difficoltà. Però se alla fine della partita arrivano i tre punti, anche se non si è perfetti, bisogna saperlo accettare e lavorare tutti i giorni per migliorare sempre. Questi tre punti sono un segnale veramente importante.” Contro un avversario che comunque era a -3 dalla vetta! “Infatti:  abbiamo giocato con la terza in classifica che non perdeva da tre mesi, quindi un risultato di assoluto prestigio: nessuno regala niente, se non lo fa l’ultima in classifica figuriamoci la terza. Quindi gran bella partita, quel primo set lo prendiamo, cerchiamo di imparare e di fare meglio, ma posso dire che se alla fine il risultato è questo, va bene così.” Solo un flash sulla semifinale con Padova di Coppa Italia, seppur lontana? “Abbiamo visto i sorteggi: andremo a giocarci tutte le nostre chance, consapevoli del nostro valore ed anche che dall’altra parte della rete ci sarà una squadra che sta facendo un campionato perfetto, a punteggio pieno. Andremo lì a giocare la nostra semifinale per voler andare a giocare la finale! Vedremo.”

TONNO CALLIPO – CASTELLANA GROTTE  3-1

(17-25, 25-22, 25-20, 25-16)

TONNO CALLIPO: Scacchetti, Botarelli 17, Civitico 12, Rizzo 14, Pomili 9, Cammisa 17, Quiligotti (L, 100% pos, 29% prf), Besteghi, Scarabottini. Ne: Vinci, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja

CASTELLANA: Saveriano 3, Stroppa 15, Zingoni 11, Grazia 4, Corradetti 12, Vega 12, Formaggio (L, 29% pos, 7% prf), Colò. Ne: Grecea, Merati, Locorotondo (L), Calefati, Conti. All. Ciliberti

ARBITRI: Cristopher Binaglia e Erika Burrascano.

NOTE: durata set 25’, 31’, 31’, 25’ per un totale di un’ora e 52’. Vibo: ace 6, bs 9, muri 13, errori 26; Castellana: ace 3, bs 6, muri 6, errori 23. Attacco  34%-29%; ricezione 54%-48%.

Articolo PrecedenteL’Avis Provinciale di Catanzaro fa arrivare Ferdinando De Giorgi all’UMG
Articolo SuccessivoCapolavoro Domotek: in finale nella Coppa Italia Del Monte
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Luca Presta ci mette il cuore: “Questa vittoria è per Christian”

Coppa Italia Del Monte, Saitta: “Siamo distrutti ma felici. Daremo fastidio a Reggio Emilia”

Vittoria della Puliservice nell’ultima della regular season

Dhelios in campo alle 18 contro la Luck-Tigano

A Lamezia Terme terzo appuntamento per ricordare Don Luigi Costanzo

Capolavoro Domotek: in finale nella Coppa Italia Del Monte

Centinaia di ragazzi dei licei vibonesi hanno assistito allo spettacolo “Penelope”

Catanzaro, la vicesindaca Iemma: “Ottant’anni dal voto alle donne: una conquista che ha rafforzato la democrazia. Serve un impegno concreto contro ogni forma di...

Otto marzo, la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte: “Reggio diventi una città amica delle donne, con lavoro, diritti e servizi”

Memorial Arnaldo Marra, è un grande successo: la Ludos Vecchia Miniera bissa la vittoria davanti a un pubblico entusiasta

8 marzo, Giusi Princi: “Occasione per riflettere e rinnovare l’impegno per la piena parità di genere”

Giornata internazionale della donna, Cirillo: “Non celebrazioni di circostanza ma impegno concreto contro disuguaglianze e violenze”

Motta San Giovanni, assessora Malara: “Diritti difesi e tutelati non solo l’8 marzo”

8 marzo, dirigenti e allenatrici del Basketball Lamezia: “Parità, diritti e rispetto delle donne partono anche dallo sport”

Girifalco si tinge di rosa: la resilienza femminile al centro del dibattito con “Il tarantismo della vulva”

Inaugurazione Impianto Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni

Lamezia Terme: santa Messa presieduta dal Vescovo, monsignor Serafino Parisi, in occasione della esposizione in Cattedrale della reliquia della terra del Transito di...

Verso la nuova edizione dell’Infiorata di Taurianova: svelate le date

Nausica Sbarra (Cisl): “Il futuro del territorio passa dal lavoro delle donne”

La Città Metropolitana celebra le scienziate reggine per la Giornata internazionale della Donna

Sezione Lavoro del Tribunale di Catanzaro e visite medico-legali al CML Inps: l’appello della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo

Reggio Bic espugna Vicenza: vittoria per 46-56 dopo una gara combattuta

All’Hospice Via delle Stelle “Nel nome delle donne”: la forza gentile che trasforma il mondo tra cultura, testimonianze e musica

Francesco Napoli, Vicepresidente Nazionale Confapi: “Grazie al lavoro svolto con il Sottosegretario Wanda Ferro, oggi abbiamo uno strumento più forte per garantire la legalità...

Esami ormonali alla Dulbecco, sospensione revocata. Il consigliere regionale Enzo Bruno: “Il nostro intervento per evitare disagi ai pazienti”

Lavori di ripristino del manto stradale su Via Popilia: modifiche temporanee alla viabilità dal 9 al 13 marzo

L’Avis Provinciale di Catanzaro fa arrivare Ferdinando De Giorgi all’UMG

Trent’anni della 109/96, Battaglia e Palmenta: “Una legge che col riutilizzo sociale restituisce veramente quei beni alla collettività”

Reggio Calabria, la salute riparte dal genere: due progetti europei per trasformare i servizi sanitari provinciali

“SPORT & ADOLESCENZA 3.0: Salute, Movimento e Scienza all’epoca dello smartphone”: il convegno a Crotone

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia incontrano l’astrofisico Rocco Lico

Assemblea cittadina del Pd. Approvato all’unanimità un documento con cui si chiede uno sforzo straordinario in vista delle primarie e delle prossime comunali. “Reggio...

L’approfondimento dello studio su Pasolini insegna una nuova forma di consapevolezza critica ai liceali di Mesoraca

Verso la riqualificazione di via delle Conchiglie a Crotone

Festa 8 marzo, UST CISL Cosenza: “L’autonomia economica femminile primo strumento di libertà e contrasto alla violenza economica”

Battaglia incontra i giovani reggini: “Vi sprono a fare politica perché riguarda ogni aspetto della nostra vita”

Cosenza, 8 marzo: modifiche temporanee alla viabilità per la manifestazione con corteo in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Donne, lavoro e impresa: in Calabria occupazione in crescita ma resta ampio il divario. I dati dell’Osservatorio Mpi Confartigianato Imprese Calabria in occasione della...

Referendum Giustizia: il 12 marzo incontro presso la Federazione Riformista di Rende

Nuovo infopoint Reggio, Latella: “Abbiamo trasformato uno spazio recuperato in un presidio attivo di promozione turistica”

San Nicola Arcella tra i Borghi più Belli d’Italia, Princi: “Un riconoscimento che valorizza la Calabria”

Scilla (RC), sorpreso con manufatti in marmo e pietra di presunta provenienza illecita: carabinieri sequestrano elementi architettonici di possibile valore storico

La Locride protagonista alla Conferenza internazionale su riforma agraria e sviluppo rurale in Colombia

Mendicino, infrastrutture e sicurezza: finanziato il ripristino della Rizzuto-San Bartolo

Sigfrido Ranucci in visita al Civico Trame di Lamezia Terme

Reggio Calabria: ATAM inaugura un infopoint in un bene confiscato a cento metri dal Museo Nazionale

Amaco, Caputo: “Il trasporto pubblico non si svende. Deve restare pubblico”

Settimana Mondiale del Glaucoma: conferenza stampa dell’UICI di Reggio Calabria

“Cantiere Calabria per lo Sport”: grande partecipazione per la giornata di studio su management e riforma dello sport

8 marzo, gli eventi dell’Associazione Primavera Andreolese di Sant’Andrea Jonio

Cassano, Garofalo (centro studi La Pira): “Ovunque guerre, è ora della mobilitazione”

Crotone: seconda edizione del progetto “Kroton Scuola”

Cosenza Città Italiana dei Giovani 2026: focus in Commissione su verde, quartieri e servizi al cittadino

“Premio 8 Marzo” e “Donna in Rosso”: due eventi a Palazzo San Giorgio per celebrare la Festa della Donna

Scontro tra due auto sulla Statale 107 a Casali del Manco (CS): un morto

8 marzo a Catanzaro: corteo per la Giornata Internazionale della Donna

Incarnato (Avanti Psi): “In tre anni accise aumentate, dove sono finite le promesse?”

A Crotone l’ufficio postale più rosa della Calabria: tra le sportelliste anche un arbitro professionista

Vicenda Konecta-ex Abramo, Alecci: “Meritava più attenzione dalla Regione”

Potere al Popolo Reggio Calabria: “Partiremo per Cuba per missione politico-umanitaria. Come donare per sostenere la missione”

Il presidente della Copagri Francesco Macrì ha “esportato” l’esperienza calabrese in Colombia alla Conferenza Internazionale sulla Riforma agraria e lo sviluppo rurale

Vaccarizzo Albanese porta l’orgoglio arbëreshe in Senato

Contro le mafie. Castrovillari dà il via al Festival della Legalità 2026, dal 16 marzo al 23 maggio

“Rock Helps Marina”: sabato 14 marzo al Teatro Politeama una grande serata di musica e solidarietà

𝐂𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨, 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢: “𝐂𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐠”

Sanità in Calabria e PNRR: Elisabetta Barbuto (M5S) presenta interrogazione sui ritardi degli Ospedali di Comunità. “Rischiamo di perdere un’occasione irripetibile”

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi celebra la Donna attraverso la creatività enogastronomica dei suoi studenti

L’agronomo calabrese Mariano Serratore in California per il dibattito internazionale sulla sostenibilità

Impresa storica per Egor Tropeano nelle gelide acque della Finlandia

Reggio: apertura XXI^ Stagione Concertistica Orchestra Teatro Cilea

Primarie centrosinistra a Reggio Calabria: ecco le sedi del voto

Reggio: avviso pubblico del Comune per il servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari

Valentina Amato è la “Lady Chef dell’Anno”: l’eccellenza tra tradizione, social e cuore

I Templari Federiciani plaudono a Maria Antonia Spartà, figura di spicco della Polizia di Stato e dell’ANCRI

Rimozione dei cassonetti stradali per la raccolta di abiti usati e oli esausti a Lamezia Terme

Bim Bum Basket Rende, a Molfetta alla ricerca di punti per la corsa salvezza

Pesistica paralimpica, Cirillo: “Orgoglio Calabria per il titolo europeo di Anna Morabito”

Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” in concerto stasera a Vibo Marina

Occhiuto: “C’è accordo per uscita Calabria da commissariamento sanità. E i medici cubani restano”

Il sindaco f.f. Battaglia saluta il consigliere comunale dimissionario de “La Strada”, Saverio Pazzano

Sequestrate in provincia di Reggio Calabria oltre 250 tonnellate di pellet non sicuro di origine turca

Reggio Calabria, sindaco cercasi

Pirossigeno, per la sfida al Belvedere recupera Giampà. Si gioca al PalaQuattromiglia

Il Premio Mimosa dell’Anassilaos

Provincia di Vibo: avviata la gara d’appalto per la messa in sicurezza della SP 22 tra Spilinga, Ricadi e Tropea

Occhiuto e Calabrese incontrano sindacati su situazione Konecta

La Società Ginnastica Gebbione organizza a Reggio Calabria la prima prova regionale Silver di Ginnastica Ritmica

Reggina, Fabio Caserta a Tris TV: “Avrei sostituito Inzaghi, era quasi fatta. E con Foti…”

Prezzi dei carburanti: la Guardia di Finanza intensifica verifiche lungo tutta la filiera

Santo Stefano d’Aspromonte celebra la Giornata della Donna con un incontro su diritti e prevenzione della violenza

Capone (UGL): “Calo dei morti sul lavoro a gennaio 2026 è un primo segnale, ma non si può abbassare la guardia”

“Uomo e Galantuomo” in scena all’Unical: laboratorio teatrale su Eduardo De Filippo

Aggressione a medico del GOM, Falcomatà (PD): “Chi ci cura non può diventare un bersaglio per le inefficienze del sistema”

Acri, partito il servizio di spazzamento delle strade nel nuovo piano di igiene urbana

I provvedimenti viabilistici della Polizia Municipale per la partita Cosenza-Team Altamura di domenica 8 Marzo

Anziana ultracentenaria maltrattata in una Rsa di Melito Porto Salvo (RC): arrestato Oss

Filadelfia, all’Istituto “Rita Levi Montalcini” consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli

Corte dei Conti: in Calabria il primato dei Comuni in crisi finanziaria

Basket Under 19, vittoria della Sideco Lamezia: battuta Vibo Valentia 65-52

“Diario di un trapezista”, con Sigfrido Ranucci, il prossimo 19 marzo al Rendano di Cosenza

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook