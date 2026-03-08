Soffre, ma vince: Tonno Callipo da sola in vetta

“La nostra squadra è presente, forse non è sempre bellissima ma, come ho detto al Presidente Callipo, a me piacciono molto quei dolcetti che si chiamano brutti ma buoni”, la metafora arriva a fine gara da coach Saja ed inquadra bene la realtà attuale della Tonno Callipo. Una squadra forte, quotata ed ambiziosa che però – da un po’ di tempo a questa parte – ha bisogno di una scossa iniziale per entrare nel match. Era accaduto, senza andare troppo lontani, appena sabato scorso sul campo della Trestina impostasi anch’essa nel primo set (30-28), seppur con uno sviluppo diverso e con la Tonno Callipo più in partita di ieri. Quando invece, nel primo set perso, Scacchetti e compagne sono rimaste sempre indietro, facendo molta fatica a trovare la chiave giusta. E però, lo abbiamo ribadito anche in passato, le grandi squadre sanno incassare senza perdere la bussola, che le giallorosse hanno subito trovato dal secondo set in poi. E qui entrano in campo, giocoforza, le individualità che, scout alla mano, raccontano di un duo giallorosso best scorer, ovvero Cammisa e Botarelli entrambe con 17 punti, con la schiacciatrice pugliese anche con 4 ace ed 1 muro e l’opposta senese con 2 muri e 1 ace. A ruota miss-fast Rizzo, 14 punti di cui ben 4 muri, e dulcis in fundo l’mvp di giornata Giada Civitico (12, di cui 1 ace e 3 muri), che proprio sui nostri canali social alla vigilia aveva avvertito di un avversario tosto e che però sarebbe stata una bella gara. Detto-fatto! Senza dimenticare il libero volante Quiligotti, caricata a mille come sempre!

CRONACA. Coach Saja conferma la formazione delle ultime tre gare, ovvero dall’assenza di Grigolo che prosegue nel recupero dopo l’infortunio, ottimamente – è proprio il caso di dire – sostituita da Cammisa. Dopo un minuto di silenzio per la scomparsa della mamma del tecnico ospite Ciliberti, nel primo set il clichè vede sempre Castellana (orchestrata ottimamente dalla regista Saveriano) pronta a scappare (2-5, 9-12) ma Vibo abile a riprenderlo (6-7, 12-13, 14-16). Fino a quando le pugliesi piazzano un break di 4-0 fino al 15-21. Il time out poco prima di Saja non porta i risultati sperati, al pari del cambio Besteghi-Scacchetti in regia. Da qui Castellana continua senza ostacoli e chiude vittoriosamente al primo set-point con la brava Corradetti, vera spine per Vibo assieme a Stroppa e Vega. Con Vibo sovente in difficoltà anche nelle coperture dopo gli attacchi contenuti dal muro giallorosso.

Dal secondo set Vibo è più determinata ma soprattutto sembra mentalmente più a suo agio e, ribadiamo, gambe e braccia funzionano meglio se a muoverle è la giusta testa pensante e ‘rilassata’. Così già sul 7-6 coach Ciliberti delle ospiti comprende che il vento è cambiato rispetto al gioco precedente e chiama time out. Botarelli pareggia sul 9-9, ma ecco il primo break ospite di 3-0 (9-12) con Saja che chiama tempo. Ed è proprio Botarelli (7 punti in questo set!) a suonare la carica: pareggia prima sul 16-16 (su alzata di Civitico!) e poi sul 18-18. Secondo time out ospite e stavolta il parziale di 3-0 è di Vibo, con Pomili concreta anche in attacco con due punti di fila (21-18). Altrettanti attacchi out di Botarelli però, fanno rientrare Castellana (21-20, ed entra pure Besteghi per Scacchetti), ma ancora Pomili ed una perfetta Rizzo (che spettacolo con due fast di fila!) riportano avanti, stavolta in maniera decisiva, Vibo per il primo set-point (24-20). Castellana ne annulla uno (intanto rientra Scacchetti) ma il set si chiude subito dopo con il muro di super-Rizzo (25-22). 1-1 il conteggio dei set ed al cambio campo Botarelli incita le compagne!

Nel terzo parziale equilibrio fino al 6-6, quindi Castellana ritrova lo smalto del gioco iniziale e costringe Saja al time out sul 7-10, con la ricezione di Vibo che ritorna a balbettare come accaduto soprattutto nel primo set. Vibo però è brava a restare attaccata al set: Pomili pareggia sul 13-13 e Cammisa, sul 16-15, costringe stavolta Ciliberti al time out. L’equilibrio si interrompe (18-18) grazie soprattutto al muro giallorosso: Botarelli (21-18) e due volte Rizzo, la seconda volta per il set-point (24-20), scavano proprio a muro il solco con Castellana, che tenta col disperato time out prima dell’ultima palla, chiusa ancora da Rizzo in primo tempo (25-20), così ecco il sorpasso 2-1 di Vibo.

Nel quarto set Vibo si annuncia in discesa verso la vittoria, nulla di tutto ciò: Castellana che, in verità, appare stanca da un po’, dà adito alle ultime forze. Dopo la parità 8-8 si porta avanti di qualche punto ma riecco il pari di Vibo sull’11-11 e 14-14. Qui la Tonno Callipo mette la freccia e diventa imprendibile: Civitico diventa letale, con un muro (per il 18-15) costringe al time out ospite. Quindi Cammisa trova due ace nella fragile difesa pugliese (21-15) e così il secondo time out ospite serve a poco poiché la maestosa Civitico, ancora lei, prima conquista il match-point (24-15), e dopo uno annullato, chiude set ed incontro con un altro primo tempo giocato ottimamente con Scacchetti. Quasi due ore di battaglia entusiasmante e palpitante col supporto della Fossa Giallorossa, che può esultare con la squadra!

E da Frosinone giunge la notizia dell’inatteso tonfo (3-0) di Oplonti contro Assitec. Vibo torna solitaria in vetta con 50 punti! E sabato prossimo trasferta a Pomezia in prima serata (ore 20.00).

INTERVISTA. Sorridente a fine gara coach Saja con cui esordiamo che ormai siamo abituati ad una partenza frenata della Tonno Callipo, com’è stato anche ieri con Castellana… “Sì, siamo un po’ messi così: probabilmente abbiamo bisogno di prendere due schiaffi all’inizio per poi ritrovarci. Ci stiamo lavorando su questa cosa qui – sorride il tecnico giallorosso – ma non riusciamo a venir fuori da questa tensione iniziale che ci fa cominciare le partite con le braccia troppo tese e col braccino. E però, al di là di tutto, penso sia stata una partita bella da vedere e da vivere, con tanto agonismo in campo. Tutte le ragazze hanno sofferto, sia chi ha iniziato e sia chi è entrata dalla panchina dando il proprio contributo: io posso dire di essere contento di questa squadra. Sta reagendo al momento di flessione che abbiamo avuto, lo ha già fatto quando in passato siamo stati in difficoltà per qualche acciacco. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo in palestra, con tanto impegno ed avere fiducia che il lavoro paga.” Quindi il tecnico entra nello sviluppo del match… “Questa – sottolinea – era una partita tosta visto che Castellana arrivava da ben 12 vittorie consecutive e credo che la gara sia la dimostrazione di come la nostra squadra sia presente nonostante qualche difficoltà. Però se alla fine della partita arrivano i tre punti, anche se non si è perfetti, bisogna saperlo accettare e lavorare tutti i giorni per migliorare sempre. Questi tre punti sono un segnale veramente importante.” Contro un avversario che comunque era a -3 dalla vetta! “Infatti: abbiamo giocato con la terza in classifica che non perdeva da tre mesi, quindi un risultato di assoluto prestigio: nessuno regala niente, se non lo fa l’ultima in classifica figuriamoci la terza. Quindi gran bella partita, quel primo set lo prendiamo, cerchiamo di imparare e di fare meglio, ma posso dire che se alla fine il risultato è questo, va bene così.” Solo un flash sulla semifinale con Padova di Coppa Italia, seppur lontana? “Abbiamo visto i sorteggi: andremo a giocarci tutte le nostre chance, consapevoli del nostro valore ed anche che dall’altra parte della rete ci sarà una squadra che sta facendo un campionato perfetto, a punteggio pieno. Andremo lì a giocare la nostra semifinale per voler andare a giocare la finale! Vedremo.”

TONNO CALLIPO – CASTELLANA GROTTE 3-1

(17-25, 25-22, 25-20, 25-16)

TONNO CALLIPO: Scacchetti, Botarelli 17, Civitico 12, Rizzo 14, Pomili 9, Cammisa 17, Quiligotti (L, 100% pos, 29% prf), Besteghi, Scarabottini. Ne: Vinci, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja

CASTELLANA: Saveriano 3, Stroppa 15, Zingoni 11, Grazia 4, Corradetti 12, Vega 12, Formaggio (L, 29% pos, 7% prf), Colò. Ne: Grecea, Merati, Locorotondo (L), Calefati, Conti. All. Ciliberti

ARBITRI: Cristopher Binaglia e Erika Burrascano.

NOTE: durata set 25’, 31’, 31’, 25’ per un totale di un’ora e 52’. Vibo: ace 6, bs 9, muri 13, errori 26; Castellana: ace 3, bs 6, muri 6, errori 23. Attacco 34%-29%; ricezione 54%-48%.