Callipo Volley, Netti: “Vibo mi è sembrata subito l’occasione giusta per crescere”

Un altro giovane schiacciatore alla corte di Nunzio Lanci in Serie B maschile. Si tratta di Antonello

Netti (’07) nativo di Acquaviva delle Fonti nel barese, che ha compiuto 18 anni lo scorso 27 marzo.

Inizi e crescita nel florido vivaio della Matervolley Castellana Grotte, con l’esordio nella stagione

2019/20 in D e con l’Under 15, con terzo posto alle Finali Nazionali. Bis l’anno dopo, giocando anche

con l’Under U17 e in Serie D. Ulteriore passaggio la stagione seguente, anche con Under 19 e Serie

B, conquistando dopo un anno il titolo di MVP della Finale Regionale. La scorsa stagione infine,

Under 19 sempre con Matervolley Castellana Grotte e poi in B con la Telmes Colella Bari, mettendo

a referto in Serie B ben 327 punti. Insomma, dopo l’arrivo di Paglialunga, un altro giovane

promettente sbarca a Vibo Valentia con l’augurio di contribuire all’ulteriore crescita del vivaio

giallorosso.

Antonello, perché hai accettato l’offerta della Tonno Callipo?

“Perché è una società seria, che vanta grande tradizione pallavolistica, con un progetto che punta sui

giovani. Quando è arrivata la proposta non ho avuto dubbi, mi è sembrata subito l’occasione giusta

per crescere e mettermi in discussione, mostrando la mia forte passione per questo sport.”

Con quali obiettivi arrivi a Vibo?

“Voglio lavorare sodo ogni giorno, farmi trovare pronto e migliorare sotto ogni aspetto, sia tecnico

che mentale. L’obiettivo è crescere come giocatore e come persona.”

Arrivi dal settore giovanile di Castellana, storicamente importante…

“Sì, l’Accademia Materdomini Castellana Grotte è una realtà pallavolistica di grande rilievo nel Sud

Italia, ho avuto la fortuna di allenarmi negli anni con i migliori tecnici e di giocare in un gruppo molto

competitivo. Con l’Accademia ho avuto anche la grande opportunità di essere selezionato per il Club

Italia per 2 anni consecutivi e di aver partecipato al Trofeo delle Regioni rappresentando con orgoglio

la Puglia e non ultimo anche nel Trofeo delle Regioni di Beach di Cesenatico.”

Qual è il tuo desiderio?

“Arrivare un giorno a giocare ad alti livelli, ma soprattutto costruirmi una carriera solida, con passione

e continuità.”