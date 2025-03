La Brizz vince, il rammarico della Smile Cosenza in Serie A1 femminile. Risultato opposto per la maschile in Serie C

In serie A1 femminile di pallanuoto, ha la meglio la Brizz Catania contro la Smile Cosenza. I siciliani vincono una partita molto combattuta per 9-12. 4-1, 2-6, 2-2, 1-3 i quattro parziali nella piscina comunale di Cosenza. Una brutta battuta d’arresto della squadra allenata da Francesco Fasanella che complica gli obiettivi stagionali. Molto rammaricato il presidente Francesco Manna e tutta la dirigenza rossoblù. “Partita sicuramente che poteva essere alla portata nostra”, ha detto Manna. “C’è stato un buon avvio fino all’inizio del secondo tempo e poi un crollo psicologico e anche fisico che non ci ha permesso di portare a casa il risultato. Ci sono state delle ragazze sottotono, dobbiamo continuare a lavorare e cercare di uscirne il prima possibile da questo periodo negativo”, le sue parole.

Presente, a bordo vasca, la console generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds. A fine gara la dichiarazione della console: “È un grande onore essere qui oggi a rappresentare gli Stati Uniti, insieme a tanti rappresentanti delle organizzazioni sportive locali. Lo sport ha un grande potere di ispirare il successo individuale, rafforzare la fiducia in se stessi e unire le comunità, e la pallanuoto femminile è un perfetto esempio di questi princìpi. Stati Uniti e Italia condividono un legame profondo, radicato nella nostra storia e nei nostri valori comuni, ma anche nella comune passione per la competizione e per l’eccellenza sportiva. Guardando con entusiasmo alle Olimpiadi Invernali in Italia nel 2026 e poi a quelle di Los Angeles nel 2028, gli Stati Uniti sono al fianco degli amici italiani nel celebrare lo sport come forma di aggregazione e il talento straordinario come quello che abbiamo ammirato oggi”.

In Serie C maschile sorridono, invece, i ragazzi guidati da Gianmarco Manna che vincono per 15-10 contro la stessa Brizz maschile. Il tecnico, a fine gara:

“Siamo molto soddisfatti della vittoria di oggi contro la Brizz Catania. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice e, infatti, siamo partiti con qualche difficoltà nel primo tempo. Però siamo stati bravi a non disunirci, a rimanere concentrati e a reagire aumentando il ritmo e l’intensità sia in difesa che in attacco. Questo dimostra la forza e la determinazione del gruppo. Inoltre, venivamo da una brutta sconfitta che avrebbe potuto condizionarci, ma la squadra ha risposto nel migliore dei modi, dimostrando carattere e voglia di essere protagonista in questo campionato. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per crescere ancora e affrontare al meglio le prossime sfide”.