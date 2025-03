La Tonno Callipo in casa è inarrestabile

Da stropicciarsi gli occhi! La Tonno Callipo colleziona la settima vittoria stagionale, mostrandosi nel suo abito migliore. Quello da serata di gala, per intenderci quella Callipo ammirata nelle altre cinque vittorie al PalaValentia. Il piglio e la determinazione dei tempi migliori fin dall’inizio da parte di Mille e compagni, con qualche menzione particolare. Lo stesso capitano, vice bomber di serata e fenomenale al servizio con 4 ace personali dei 5 totali. E poi Mariano, letale negli attacchi in diagonale e parallela. E il virgulto più che promettente Borgesi che migliora di gara in gara, mostrando estrema reattività e prontezza dal centro, e ieri anche ‘muratore’ d’eccezione con 5 muri personali dei 13 totali. E poi Pisani, concreto in attacco, stavolta anche a muro con tre personali. E che dire degli esperti Saragò e Cugliari, oltre alla sempre pregevole regia di Bisotto. Insomma la Tonno Callipo formato-trasferta prenda esempio…da quella interna!

CRONACA. Inizia bene la Tonno Callipo (4-1) che approccia con la giusta concentrazione il ritorno in casa contro Fiumefreddo. La squadra giallorossa trova subito la mano calda di Mariano (5-2) e Mille (8-5) che scavano un discreto solco contro un Fiumefreddo inerme, incapace di rispondere alla verve dei locali. Tanto che il tecnico ospite Frinzi Russo cerca con qualche cambio, sull’11-5 (Reale per Calabrese), di frenare l’impeto del roster di Piccioni. Tutto vano: Bisotto in regia chiama lucidamente all’attacco positivo sia dalla banda che dal centro, così a turno tutti gli attaccanti giallorossi vanno a punto (16-6, 19-8, 23-13), marcando ancora di più il distacco dai siciliani. Che dal canto loro provano ad invertire la rotta col cambio della diagonale (dentro Messina-Valentino) ed il secondo time out (sul 17-6), ma senza risultati concreti. Solo nel finale l’ex Nicotra e qualche infrazione di Vibo consentono agli ospiti di accorciare il distacco, ma un errore al servizio di Testa consegna il primo set alla Tonno Callipo (25-16).

Nel secondo gioco è invece Fiumefreddo che approccia meglio portandosi avanti (1-3), ma subendo il ritorno immediato di Vibo (4-4) ed il vantaggio successivo, con un pregevole primo tempo di Saragò. Fiumefreddo però non è quello falloso del primo set e si riporta avanti (5-8), anche perché in attacco stavolta trova i varchi giusti. Piccioni dunque chiama il suo primo time out del match. Al rientro un ace di Nicotra porta ancora i siciliani a +3 (7-10). Vibo però è in partita e c’è continua alternanza nel punteggio, fino a quando capitan Mille si mostra in una delle sue migliori serate. Prima porta avanti i suoi (11-10) e poi infila due ace per il 14-11. Tonno Callipo ritrovata e, dopo due errori ospiti, il tecnico siciliano opta nuovamente per l’altra diagonale. Vibo arriva anche a 4 punti di vantaggio (19-15) ma poi deve subire il ritorno ospite. Così si giunge alla parità sul 20-20 con un ace dell’ex Nicotra. I tecnici la giocano anche con i time out, prima Piccioni e poi Frinzi Russo, quando Vibo passa a condurre 22-20. Si viaggia sul filo delle emozioni con una doppia sanzionata a Bisotto che vede avvicinarsi Fiumefreddo (23-22), ma un errore al servizio di Messina ed un muro di Pisani portano Vibo sul 2-0.

Nel terzo set partenza sprint di Vibo (3-0) subito recuperata sulla parità, ma i giallorossi riescono poi a condurre sempre nel punteggio (11-8, 15-9), mostrando anche in questo parziale una certa superiorità. Di fatto si ammira la Tonno Callipo delle migliori vittorie interne in questa stagione. Mariano sempre prolifico in attacco, ben supportato sia da Mille (bravo anche al servizio), Pisani, Borgesi e Saragò. Così come aveva preannunciato proprio capitan Mille nell’intervista della vigilia, ‘la convinzione di fare un’ottima prestazione’ si è concretizzata in campo. Fiumefreddo in questo terzo parziale cerca di adottare le stesse mosse dei set precedenti con qualche cambio, ma contro questa lucida, determinata ed affamata Tonno Callipo c’è stato ben poco da fare. Qualità che, ovviamente, bisogna ora mostrare anche in trasferta. Il set prosegue col vantaggio (19-13, quando entra anche Zangari per Saragò) di Vibo che si protrae fino alla fine. Ancora Mariano, Pisani e Borgesi – quest’ultimo realizza il punto del match-point (24-18) – vanno a segno, ed infine un errore di Nicolosi al servizio fa esultare Vibo per il definitivo 3-0.

INTERVISTA. A coach Piccioni sottolineiamo di aver visto una delle migliori Tonno Callipo della stagione, al pari di quelle ammirate nelle altre cinque vittorie interne…”Concordo – inizia il tecnico giallorosso – perché intanto era una partita che temevamo, visto che al di là della rete anche se magari ieri non l’ha dimostrato, c’era una squadra forte. Però i miei ragazzi hanno rasentato la perfezione, perché abbiamo impresso un ritmo importante in battuta. E poi li abbiamo messi in difficoltà stando attenti sulle consegne a muro ed abbiamo difeso bene. Insomma non c’è un fondamentale in cui non abbiamo fatto bene e, soprattutto, anche quando abbiamo subito quei pochi break, come nel terzo set, ci siamo rimessi in carreggiata immediatamente come vorrebbe sempre un allenatore.” Ciò significa anche ottima tenuta mentale… “Sicuramente, è stata una partita speciale da questo punto di vista. Ho fatto anche pochissimi cambi, in verità uno alla fine in battuta, perché il sestetto sceso in campo ha fatto una prestazione di alto livello. Ci tenevamo particolarmente a questa gara, intanto per riscattare la brutta sconfitta dell’andata, oltre alle tre diverse tra loro da cui eravamo reduci. Abbiamo cercato la vittoria con tutti noi stessi, per cui devo fare i compimenti a tutti i ragazzi, non solo a quelli che hanno giocato ma anche a coloro che, durante la settimana, alzano il livello dell’allenamento, perché il merito è di tutti.” Non ti piace parlare dei singoli, ma qualcosa su Mariano, ammirato sui livelli di inizio torneo, va detta… “Assolutamente sì: Pietro è stato devastante, un punto di riferimento importante per il palleggiatore. Non è stato l’unico perché anche Luciano Mille è stato solido e concreto, però non mi va di parlare dei singoli perché è una vittoria veramente di squadra. Lo stesso Borgesi ha murato bene, abbiamo battuto ottimamente e la differenza è stata soprattutto quella di far saltare il loro sistema di ricezione-attacco, di fatto la chiave della gara. L’unico rammarico è che non riusciamo ad esprimerci così fuori casa: stiamo lavorando anche per quello, domenica prossima a Bronte sarà sicuramente una partita tosta, in una palestra che soffriamo. Però dobbiamo pensare soltanto a mettere la stessa intensità di ieri.” Mi hai anticipato: l’augurio è appunto di ripetere questa prestazione a Bronte… “Non è facile, affronteremo un’altra squadra quotata, costruita per l’alta classifica. L’abbiamo battuta all’andata ma sicuramente sarà un’altra gara, l’obiettivo – conclude Piccioni – è quello di offrire una prestazione importante, a di là del risultato, ed uscire a testa alta.”

TONNO CALLIPO VV – PAPIRO FIUMEFREDDO CT 3-0

(25-16, 25-22, 25-19)

TONNO CALLIPO: Bisotto 1, Mariano 15, Saragò 7, Borgesi 8, Mille 13, Pisani 9, Cugliari (L), Zangari. Ne: Cariello, Auguliaro, Grande, Saturnino. All. Piccioni

PAPIRO: Basilicò 1, Nicolosi 5, Speziale 5, Testa 2, Nicotra 13, Calabrese 5, Gulisano (L), Valentino, Casella, Messina, Reale, Lombardo (L2). Ne: Fisichella. All. Frinzi Russo

Arbitri: Di Sanza e Moscariello.

Note: durata set 23’,28’, 25’: totale 1 ora e 16 minuti. Vibo: ace 5, bs 14, muri 13, errori 26; Papiro: ace 2, bs 7, muri 5, errori 22. Attacco: 44%-30%; Ricezione: 65%-42%.