Catanzaro ospita la prestigiosa tappa del Campionato Interregionale di Serie C di ginnastica ritmica

L’amministrazione comunale di Catanzaro è lieta di annunciare che il capoluogo calabrese sarà sede dell’unica tappa nel Sud Italia del Campionato Interregionale di Serie C di Ginnastica Ritmica. Un evento di grande rilievo sportivo che vedrà protagoniste oltre 450 ginnaste provenienti da 80 associazioni sportive dell’area centro-meridionale del Paese.

La manifestazione, che rappresenta la seconda prova di Campionato di Serie C, Zona Tecnica 3-4, si terrà nei giorni 8 e 9 marzo presso il Palacorvo di Catanzaro. Sabato 8 marzo, dalle ore 9:30 alle 20:00, gareggeranno le atlete della Zona Tecnica 3, che comprende le regioni del Centro Italia, mentre domenica 9 marzo sarà la volta delle ginnaste del Sud.

Tra le protagoniste dell’evento ci saranno anche le giovani atlete della ASD Kines Mediterranea di Catanzaro, che parteciperanno alla competizione con gli attrezzi della ginnastica ritmica – cerchio, palla, clavette e nastro. A rappresentare la squadra saranno Chiara Corradino (14 anni), Alessandra Coppola (13 anni), Valentina Coppola (13 anni) e Laura Colcerasa (14 anni), allenate dalle tecniche Alice Manfredi e Giusi Crimi, sotto la direzione tecnica della calabrese Maria Luisa Davoli.

L’amministrazione comunale di Catanzaro esprime grande soddisfazione per la scelta della città quale sede di questa importante competizione, che conferma il ruolo di Catanzaro come punto di riferimento per lo sport e gli eventi di livello nazionale. Il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale testimoniano l’impegno nel promuovere lo sport e i suoi valori, valorizzando al contempo il territorio e le sue strutture.

Un ringraziamento particolare va alla ASD Kines Mediterranea per il lavoro svolto e per il costante impegno nella crescita delle giovani atlete, nonché a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento. L’amministrazione comunale, attraverso gli assessori Antonio Battaglia (Sport), Vincenzo Costantino (Turismo), Giuliana Furrer (Attività Economiche) e Irene Colosimo (Ambiente), insieme al funzionario dell’assessorato allo sport Antonio Rocca, ha collaborato attivamente affinché questa manifestazione possa svolgersi al meglio, garantendo un’accoglienza all’altezza della prestigiosa competizione.

Catanzaro si conferma dunque una città capace di ospitare eventi sportivi di rilievo, unendo passione, impegno e spirito di squadra. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ginnastica ritmica e per la città che avrà l’onore di accogliere giovani talenti da tutta Italia.