Tiro con l’arco: a Camigliatello successi per gli Arcieri del Club Lido

Domenica 6 ottobre nel palasport di Camigliatello Silano si è tenuta una manifestazione e competizione sportiva di tiro con l’arco, che ha visto la partecipazione di circa 80 atleti provenienti alcuni anche da fuori regione.

La gara, organizzata dagli Arcieri Della Sila del presidente Evaristo Fulci ha visto partecipare gli atleti della società sportiva di Catanzaro lido gli arcieri Club Lido, accompagnati per l’occasione e la trasferta dal mister Poerio Piterà Edoardo.

Alla competizione, hanno preso parte le ragazze del compound e la matricola Sofia Sgotto alla sua prima gara in regione, oltre al mister/atleta Poerio Piterà Edoardo.

I minuti di podio non sono mancati, infatti il team si porta a casa 5 medaglie individuali e una a squadre.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Poerio Piterà Anastasia con un rotondo 560 con frecce tutte nel giallo (20 dieci e 40 nove) e Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo Master, a cui si è aggiunto l’oro a squadra compound juniores femminile con Poerio Piterà Anastasia, Fabio Ludovica e Canino Letizia.

A vincere l’argento sono state Fabio Ludovica nel compound juniores e Sgotto Sofia, che come dicevamo prima è alla sua prima gara in terra di Calabria, nell’olimpico allieve.

Il bronzo va a Canino Letizia nel compound juniores.

Soddisfatto il mister Demasi, che guida la giovane Sofia nella preparazione atletico sportiva, per i risultati raggiunti dalla giovane atleta “Sofia in queste ultime settimane si è impegnata tanto, abbiamo fatto delle sedute di allenamento anche con collegamenti in videoconferenza che ci aiutano durante la settimana a programmare un calendario di attività volte a migliorare le doti tecniche della nostra ragazza”.

Altra soddisfazione anche dal Mister Edoardo Poerio Piterà, “seguire questi ragazzi è un immenso piacere, sono contento dei risultati raggiunti e della costante volontà che hanno a migliorarsi con allenamenti costanti inseriti nelle attività didattiche in quanto gli stessi sono anche studenti. Sono Felice anche della partecipazione dei genitori dei nostri ragazzi ai quali va il mio apprezzamento come mister”.

Una grande soddisfazione è anche la presenza sul campo del Prof. Enrico Iaccino, il quale ha consegnato le medaglie alle nostre ragazze, aggiunge il mister Edoardo, il professore è un simbolo nel trio con l’arco in Calabria, uno di quegli arcieri vecchia guardia che rappresenta la storia del tiro con l’arco regionale.

Un ringraziamento va anche a chi ci supporta Tech4green, Il Semaforo Sila, Villa Marinella, GasPro, Gillo Gold Medal per la fantastica e performante attrezzatura, il top nel tiro con l’arco degli ultimi anni.

Ora, aggiunge il mister, ci concentriamo già per il prossimo appuntamento sportivo indoor che ci aspetta, con al consapevolezza dei ragazzi per conquistare quei 60 secondi di podio che valgono un minuto ci vuole impegno e determinazione che solo un vero sportivo conosce a pieno.