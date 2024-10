Debutto amaro tra le mura amiche per le biancoverdi: la T6T Royal Lamezia sconfitta in casa dal CMB

Nella seconda giornata di campionato di serie A femminile di calcio a 5 la T6T Royal Lamezia ospita le materane del CMB. Entrambe le squadre sono a zero punti in classifica.

La Royal è ancora in formazione rimaneggiata viste le assenze di Correia e Cunha (in attesa del transfer).

Al 3′ prima occasione della partita del CMB con Schinaider che tira dal limite dell’area ma la palla è alta sopra la traversa

Al 4′ ancora Schinaider impegna Oselame che ripiega in calcio d’angolo.

A 4’23 calcio d’angolo del CMB, Cenedese tira addosso a Prestes che beffa il proprio portiere con la palla che si deposita in rete

Brivido al 5 ‘per la CMB con Oselame che tira dalla propria porta e trova la parte alta della traversa

A 6’20 Schinaider ruba palla a Foti ma il suo diagonale è impreciso

A 6’30 pasticcio di Prestes che sonnicchia sulla palla, Schinaider gliela ruba e batte facilmente Oselame

Al 15′ le ospiti fanno ripartire il gioco, De Sarro commette fallo, l’azione prosegue e il CMB trova il gol ma viene annullato perchè l’arbitro aveva precedentemente fischiato. Ammonita De Sarro

A 16’30 De Sarro va alla conclusione, palla alta sulla traversa

A 18’07 schema della CMB con Ion che serve Cenedese che di tacco manda di poco fuori

Si riparte con una Royal più volitiva.

Al 2′ occasionissima per le biancoverdi, bruciante contropiede con De Sarro e Do Amaral saltano il portiere, quest’ultima tira ma calcia debolmente e Cenedese può salvare sulla linea

A 2’37 tiro di Amorim e pronta risposta di Oselame

Al 3’ ancora Schinaider che impegna il portiere locale

A 8’43 palla persa Royal, brava Cenevese a riconquistarla e servire Ion che indisturbata segna

A 11’00 nuovo contropiede Royal, tiro di De Sarro e ottimo salvataggio di Di Biase

Prestazione sottotono delle biancoverdi che pagano le disattenzioni su tutti e tre i gol.

Ma il campionato è ancora lungo, ora la sosta, prossimo turno domenica 27 ottobre a Falconara