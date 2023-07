Torna a Catanzaro Lido il Bike Tour che promuove il territorio

“Dal centro storico fino a Lido, i percorsi all’insegna del trekking e del bike tour rappresentano un’opportunità originale per promuovere e conoscere il territorio coniugando cultura, divertimento e benessere”. Lo afferma l’assessore al turismo, Antonio Borelli, nell’informare la cittadinanza che l’appuntamento con il Bike tour in serale a Lido proseguirà venerdì 4 agosto con un’altra “pedalata” tra storia e tradizione.

“Il riconoscimento di Città Bandiera Blu che interessa Catanzaro – afferma Borelli – ha offerto l’occasione per rilanciare l’attenzione verso le bellezze naturalistiche e il patrimonio culturale che orbitano nel litorale. Grazie alla cooperativa Artemide e alla collaborazione con l’Amc, sarà possibile effettuare un percorso di 13 km a bordo di comode biciclette a pedalata assistita per una emozionante immersione tra le luci e i colori mediterranei, narrando la storia dei luoghi e le loro specificità. In particolare, sono previste delle tappe al chiosco di Kalabrian H20 sul lungomare di Giovino, nell’area delle dune e al Museo del Mare all’ombra della Tonnina realizzato dall’Istituto “Grimaldi-Pacioli”. Un’iniziativa che, dopo il successo dell’urban trekking alla scoperta di San Vitaliano, unisce tutto il territorio in un abbraccio ideale, grazie all’entusiasmo e alla passione dei giovani organizzatori”.