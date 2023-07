Rosaria Succurro riceve la Cosenza Pallanuoto femminile: «La conquista della Serie A1 è un orgoglio per la nostra Calabria»

Il Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha ricevuto questa mattina in Sala Giunta la squadra Cosenza Pallanuoto femminile, fresca del recente trionfo in campionato con l’importante conquista della Serie A1.

«Un risultato straordinario frutto del lavoro della Società, dei tecnici e soprattutto delle atlete – ha commentato Rosaria Succurro – che rappresenta un orgoglio per noi e per la nostra Calabria e voglio ringraziarvi per un impegno che valorizza il nome della città, della provincia e dell’intero territorio regionale. È un’emozione che si rinnova e che abbiamo voluto rivivere in questa sala con la vostra presenza, certi di interpretare il pensiero dei cosentini e dei calabresi tutti verso una realtà che fa sacrifici quotidiani realizzando però grandi imprese».

Presenti all’incontro il Presidente della Società Francesco Manna, la dirigente Luisa Pirillo, il tecnico Francesco Fasanella, il preparatore atletico Gianmarco Manna e le atlete Federica Nisticò e Federica Morrone con il Capitan Angela Manna.

Il Presidente Rosaria Succurro ha celebrato la vittoria della squadra consegnando nelle mani del Capitano Angela Manna una targa di riconoscimento “alla squadra Cosenza Pallanuoto femminile che con la passione, la tenacia e l’impegno si è contraddistinta conquistando l’importante risultato della Serie A1 – Orgoglio della Calabria”.