La CorriCastrovillari vince il Campionato Calabria Cross 2023 con entrambe le squadre, maschile e femminile, e fa incetta di vittore al Cross in Fiore, ultima gara disputata a San Giovanni in Fiore.

«Uno sforzo enorme che il presidente regionale Fidal prof. Vincenzo Caira ha voluto mettere in campo per stimolare l’atletica calabrese a “stare sul pezzo” e per cercare talenti (oltre il divertimento) in Calabria» ha affermato il presidente della CorriCastrovillari Gianfranco Milanese, evidenziando l’impegno costante nel «gestire tutte le squadre disseminate all’interno di una regione difficile come la nostra».

La CorriCastrovillari chiude al primo posto il Campionato Master di Cross femminile e al secondo posto quello maschile, vinto dalla Libertas Lamezia.

Come anticipato, nella gara di San Giovanni in Fiore, la società castrovillarese ha dato prova di grande tenacia e forza, portando a casa dei risultati importanti e delle vittorie che vanno ad aggiungersi ad un palmarès notevole.

Nella gara Cross J/P/S Maschile 6 km vince Ahmed Semmah che parte subito in accelerazione e lascia il vuoto. Pur essendo in Ramadan, Ahmed dimostra la sua forza fisica e la volontà di essere atleta di alto livello.

Vittoria per Erika Pennino nella gara femminile 4 km. Erika ha appena iniziato ad allenarsi seriamente e siamo sicuri che avrà successi di rilievo.

L’inossidabile capitano Michele Spingola vince la sua gara M45/55 più il titolo M50. Liliana Fontanella diventa campionessa M60.

Nella categoria Allievi 4km, vince Thomas Fekre che controlla la gara per poi accelerare ed arrivare solo al traguardo. Nella categoria Allieve 2km, vittoria per Matilde Pirillo e nei Cadetti si aggiudica il primo posto Tommaso Gabriele sul compagno di squadra Giuseppe Acri.

Vince la categoria Ragazzi 1km, Gaetano Beltrano ed al terzo posto Carlo Mezzotero. Primo posto per Ludovica Acri e terzo posto per Alba Greco nella categoria Ragazze 1km.

La categoria Esordienti 8 femminile è vinta da Cristina Ferraro; mentre negli Esordienti 5 femminile si impone Teresa Baldo seguita da Aurora Beltrano. Negli Esordienti 8 maschile vince Alessandro D’Ingianna. Argento per Liam Gidari in esordienti 5 M.

«Su 14 gare abbiamo ottenuto ben 12 vittorie» Vincenzo Bauleo, presente alla gara e nell’occasione ha conosciuto la squadra degli atleti e delle giovanili.

Vincono i titoli MASTER cross 2023: Mimmo Ricatti (SM40), Luigi Scigliano (SM45), Michele Spingola (SM50), Giovanna Brindisi (SF50) e Liliana Fontanella (SF60).

Primo posto per Francesca Altomare (SF40 4km), vince la categoria SF50 4km, Maria Giovanna Brindisi, terzo posto per Domenica Viscomi (SF45 4km), terzo posto per Raffaele Lagani (SM65 4km) e secondo posto per Francesca Scopacasa (SF35 4km).

Bravi anche: Domenico De Giorgio, Souba Balde e Francesco Granieri (Cross J/P/S Maschile 6km); Nicola Faruku, Giuseppe Basile e Alessandro Ungaro (Allievi 4km); Orlando Turco e Simone Falcone (Cadetti 2km); Daniele Passarelli e Giuseppe Gioffré (Esordienti 10). Brave anche Francesca Basile e Rosarita Sicignano (Ragazze 1km).

Menzione anche per Cosimo Vulcano (Cross SM35 – 6km), Emiro De Rose (SM40 6km), Fortunato Baldo e Massimo Nunnari (SM45 6km), Flavio Beltrano, Gianfranco Le Fosse e Agostino Basile (SM50 6km), Maurizio Pugliese (SM55 6km), Pasqualino Perticaro (SM65 4 km).

Finita la stagione dei cross, si comincia con la stagione estiva delle gare in pista e su strada.