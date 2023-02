Doppietta CorriCastrovillari nella gara maschile e femminile nel Cross della Certosa: trionfano i ragazzi nelle categorie Allieve, Cadetti e Ragazzi/e

Al Cross della Certosa, svoltosi a Serra San Bruno, la CorriCastrovillari fa doppietta sia nella gara maschile che femminile. Straordinario primo posto per Mimmo Ricatti, già campione italiano, che vince la gara di 6km, seguito dal compagno di squadra Ahmed Semmah. Terzo posto per Marco Barbuscio della Marathon Cosenza e quarto posto per uno strabiliante Sergio De Giorgio (CorriCastrovillari).

Nella 4km femminile, si impone come da previsione Francesca Paone, seguita da una sempre più forte Erika Pennino, terzo posto per Morena Sestito della Run 4 Catanzaro. Quarta, Raffaella Altomare della CorriCastrovillari.

Nei Master, grande impegno e belle prestazioni per il capitano Michele Spingola, Luigi Scigliano, Andrea Ciconte, Flavio Beltrano, Gianluca Arcidiacone, Agostino Basile, Marco Bellino, Raffaele Lagani, Gianfranco Le Fosse, Massimo Nunnari; e nella femminile buoni risultati per Giovanna Brindisi, Liliana Fontanella e Mimma Viscomi.

Nella categoria Allieve, 2km, primo posto per Matilde Pirillo, secondo posto per Matilde Aversa della Fiamma Catanzaro e terzo posto per Giulia Santella della CorriCastrovillari.

Per gli Allievi, dopo il tris calato dalla atletica Krotoniate, belle prestazioni per il duo di Mirto della CorriCastrovillari: Pierluigi Arci e Alfonso Ruffolo seguiti da Vincenzo Falcone.

Nella categoria Cadetti 2km, vince Tommaso Gabriele, secondo Diego Vitrioli dell’Atletica Sciuto e terzo Giuseppe Acri (CorriCastrovillari). Bravo anche Simone Falcone.

Nelle Ragazze 1km, medaglia d’oro per Ludovica Acri. Bene anche la compagna di squadra Francesca Basile.

Gaetano Beltrano vince la categoria Ragazzi, battendo Natale Filippone della Running Palmi e Leonardo Iuliano della Fiamma Catanzaro.

È stata una due giorni di sport davvero entusiasmante quella che si è svolta a Serra San Bruno, invasa da podisti e curiosi. La gara di domenica è stata preceduta, nella giornata di sabato, da un convegno molto partecipato a cui ha preso parte la campionessa olimpionica Ana Fidelia Quirot che con la sua storia di sacrificio e vittorie ha appassionato gli studenti delle superiori e delle medie, desiderosi di porre domande e conoscere il mondo dell’atletica.

La CorriCastrovillari del presidente Gianfranco Milanese ha organizzato il cross insieme al team Serra San Bruno (Alice Milanese, Francesca Scopacasa e Andrea Ciconte): «E’ stato un fine settimana all’insegna dello sport, quello bello, sano e accogliente che piace a noi. Il convegno è stato davvero entusiasmante, così come le vittorie ottenute dai nostri master e dai ragazzi – ha sottolineato il presidente Milanese -. Un ringraziamento particolare alla campionessa Quirot, sempre disponibile e attenta, al sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, all’amministrazione comunale, al commissario del Parco, Alfonso Grillo e a tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a rendere magnifico questo cross».