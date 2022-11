Primo sorriso esterno per la Farmacia Pellicanò Reggio BIC

Ottimo l’impatto avuto dei reggini sul parquet della Fondazione Santa Lucia di Roma in un incontro che non era affatto da prendere sottogamba.

La partita si presentava insidiosa in virtù degli ex Rossetti e Pellegrini per diversi anni a Reggio Calabria e che adesso ricoprono rispettivamente il ruolo di allenatore il primo e giocatore il secondo dei Giovani e Tenaci Roma.

Ma partono davvero a razzo gli uomini di coach Antonio Cugliandro che con un deciso 0-13 dimostrano di voler dare da subito un unico senso alla gara.

Un ottimo Alessio Billi che sta consolidando di partita in partita la sua enorme crescita, realizza 6 punti in un amen, Salmi e Sripirom cominciano a scaldare la mano, ma è la difesa a fare la differenza con un Siaurusaitis in versione “monster” su Pellegrini a dispetto della differenza fisica.

Sarà proprio l’ex Pellegrini a realizzare i primi punti per i padroni di casa, ma Salmi e Sripirom continuano a martellare il canestro avversario finendo così il primo quarto 7-21 per gli amaranto.

Entrambi i coach delle due squadre ruoteranno tutti i rispettivi provando diverse soluzioni offensive e difensive, ma l’inerzia della gara non cambierà mai rimanendo sempre a favore dei calabresi.

La Farmacia Pellicanò accumulerà quarto dopo quarto il vantaggio creato sin dalle prime battute fino al +35 finale.

Per gli amaranto ottima la prova di tutto il collettivo soprattutto in difesa su cui coach Cugliandro riversa da sempre maggiore attenzione.

La prossima sfida sarà importante per la Farmacia Pellicanò che incontrerà sabato al PalaCalafiore alle ore 20.30 la PDM Treviso in un match che si prospetta davvero interessante per il proseguo di entrambe le squadre.

Per questo motivo invitiamo tutti sabato a tifare Reggio Calabria per avere quella maggiore forza che possa portarci ad una ulteriore vittoria!

GET ITOP – Farmacia Pellicanò RC BIC 41 – 76

(7-21; 16-38; 31-60)

Roma: Pellegrini 8, Topo 8, Sbuelz 8, Di Francesco 1, Beltrame 6, Trulli 4, Obino 6, Gabotti, Giuranna, Bifolchi, Boria. All. Rossetti