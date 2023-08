Ieri a Nicotera Superiore la selezione di ‘Miss Mondo Calabria’

Si è svolta ieri sera nella bellissima location del viale castello di Nicotera Superiore la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo . A rappresentarlo in esclusiva regionale l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi.

Dopo un’attenta selezione della giuria, è stata la concorrente numero 17 Sara Palumbo a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2024. Con lei altre 5 ragazze sono approdate alla pre-finale Regionale 2024.

Sara, studentessa al liceo scientifico sportivo G. Berto di Vibo Valentia, 17 anni alta 1.76 e con tanti sogni nel cassetto, commenta dopo la vittoria: “questo è stato il primo dei miei futuri traguardi. Sono tanto sorpresa quanto emozionata. Ringrazio Andrea Cogliandro Eventi, i miei genitori che mi hanno supportata e sostenuta in questo meraviglioso percorso che ho intrapreso e che vorrò portare a termine con la stessa determinazione iniziale. Auguro ad ogni ragazza che decida di mettersi in gioco, di crederci fino in fondo e consiglio di unirsi a questa meravigliosa famiglia targata Miss Mondo Calabria.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, con la presenza anche della Miss Mondo Calabria 2021, la bellissima Hiba, ormai inserita lavorativamente nell’organizzazione dello stesso concorso.