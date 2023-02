Enogastronomia, Tropea rafforza legami con Terni: due borse di studio per due giovani tropeani

Condividere percorsi di reciproca promozione con destinazioni nazionali ed internazionali capaci di spingere e valorizzare oltre i confini regionali l’esperienza Tropea. È, questa, la visione che continua ad ispirare e rafforzare il legame con città come Terni, che in occasione della 32esima edizione di San Valentino – Un Gesto d’amore, ha visto tra i suoi prestigiosi protagonisti anche il Principato. – Due borse di studio per l’enogastronomia per giovani tropeani. Ad annunciarla è stato Stefano Lupi, presidente dell’Università dei Sapori di Perugia, centro di formazione sull’alimentazione.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo gratitudine per l’attenzione riservata alla città e che fa seguito al gemellaggio tra i due eventi, il Premio Mediterraneo di Tropea e San Valentino – Un gesto d’amore.

A rappresentare la città di Tropea è stato Saverio Vallone, intervenuto per portare il proprio saluto e dell’Esecutivo Macrì sul palco del Teatro Secci, dove è andato in scena lo spettacolo di Folco Napolini (già regista di Ithaka, portato in scena a Tropea e vincitore del Premio Mediterraneo) Trois, che ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Debora Caprioglio, Silvia Siravo, Vittorio Surace e dell’Orchestra Sensofonia guidata dal Maestro Francesco Morettini.