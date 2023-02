Caffo di Tropea tra le 100 migliori imprese italiane secondo Forbes, il sindaco Macrì: “Prestigioso riconoscimento a un imprenditore illuminato”

Il riconoscimento ottenuto dall’ultracentenaria esperienza familiare Caffo, per la rivista internazionale FORBES tra le 100 migliori imprese italiane, non può che essere per questo territorio motivo di profondo orgoglio. Imprenditore illuminato, da sempre impegnato ad interpretare l’autentico senso di responsabilità sociale, ha scommesso sulla sua terra, esportando ovunque nel mondo l’immagine di una Calabria positiva che profuma di identità.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con il Gruppo per il prestigioso attestato ottenuto che va ad aggiungersi a quelli che fanno di questa azienda un autentico modello da emulare.

Giunta alla sua quarta generazione e continuando a mescolare tradizione ed innovazione, l’esperienza imprenditoriale Caffo, tra le distillerie che hanno scritto la storia delle imprese del Mezzogiorno, rappresenta un contributo preziosissimo per quel percorso di internazionalizzazione che destinazioni come quella del Principato di Tropea continuano a seguire e percorrere.