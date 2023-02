Vibo, nuova tappa di “Ali di Vibonesità” con il mondo della scuola

La storia di ieri può aiutare Vibo Valentia a recuperare la sua dignità di territorio che ha sempre promosso e sviluppato la propria immagine attraverso l’esaltazione della cultura e il forte impegno dei suoi migliori uomini di ieri ?

Quanto oggi il viaggio tra passato e presente rappresenta lo stimolo più ideale per far capire ai giovani quanto sia importante ed inderogabile che diventino protagonisti delle scelte più immediate per rendere stabile e avanzato il sistema di amministrare la cosa pubblica e non solo?

Attorno a questi due attuali interrogativi ha ruotato l’evento organizzato dall’Associazione “Ali di Vibonesità” e che ha visto relatore Pino Lonetti, già docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, svoltosi nell’aula magna del Liceo Statale “Vito Capialbi” di via Santa Ruba, gremita di studenti, docenti e cittadini.

“In sostanza – ha detto, tra l’altro Mario Iozzo – sale l’intesa con la nuova generazione e diventa più positivo il confronto sulle criticità denunciate dall’opinione pubblica”.

Il racconto di Pino Lonetti è stato preceduto dal saluto del dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, da un messaggio molto appropriato di Maria Liguori Baratteri e da altri interventi coordinati da Tony Bilotta.

L’evento ha registrato anche la presenza e partecipazione, tra gli altri, dell’assessore comunale Michele Falduto, in rappresentanza del sindaco Maria Limardo che ha fatto dono all’Associazione di un volume storico, del presidente dell’Ordine dei Medici Tonino Maglia e dell’ex sindaco Franco Cosentino.