A Vibo la presentazione del libro “Un demone in bicicletta – Tra le montagne di San Colombano”

La libreria “Cuori d’inchiostro”, presente a Vibo Valentia in Corso Vittorio Emanuele III, darà spazio ad una nuova opera letteraria.

A tal proposito, per le ore 18:30 di giovedì 23 giugno, si svolgerà la presentazione del libro dal titolo “Un demone in bicicletta – Tra le montagne di San Colombano” con la partecipazione dell’autore Pierluigi Pedretti.

Il libro è stato pubblicato nel 2018 dalla casa editrice “Le Farfalle”.

Alla presentazione del libro prenderà parte anche Michele Andronico che, in qualità di relatore e di appassionato di lettura e di libri, dialogherà con l’autore Pierluigi Pedretti.

Pubblichiamo qui in basso una descrizione del libro che è stata scritta da Antonella Falco, aggiungendo anche una biografia dell’autore Pierluigi Pedretti.

La Calabria osservata e raccontata da una prospettiva inedita, quella del cicloamatore che l’attraversa a cavallo della sua mountain bike, scoprendone angoli misconosciuti, bellezze paesaggistiche e artistiche, storia e tradizioni, luoghi abbandonati e tesori da recuperare. La Calabria raccontata da un suo figlio ibrido – madre calabrese e padre trentino – in un libro ricco di aneddoti ed esperienze personali, che si dipanano dal profondo Sud all’estremo Nord, per una sentita dichiarazione d’amore nei confronti di una terra difficile e tuttavia capace di calda accoglienza, scontrosa ma bella, vituperata eppure affascinante, che è anche un urlo di dolore per come è trattata da molti dei suoi stessi abitanti. L’autore dimostra come andare su due ruote sia non solo uno sport salutare, ma anche uno stile di vita e una condizione dello spirito, insomma una visione del mondo ed una filosofia: la ciclosofia, appunto.

Antonella Falco

Biografia autore

Pierluigi Pedretti insegna Storia e Filosofia al Liceo Classico “Telesio” di Cosenza. Si è occupato di critica, in particolare di narrativa di genere e fumetto, collaborando con dei giornali nazionali: (Liberazione, La Rinascita) e regionali (Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora). Scrive anche sul web. Suoi contributi sono apparsi su Lo Spazio Bianco per il graphic novel e su Il Primo Amore per la “questione meridionale”. Attualmente scrive sul blog La Bottega del Barbieri. Insieme all’associazione cosentina Seminaria, di cui è stato presidente, ha curato rassegne di incontri con autori e di discussione su questioni sociali e civili. Ha due grandi passioni, oltre alla lettura, la natura e la bicicletta.