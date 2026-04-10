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Villa San Giovanni, cresce l’attesa per il Concorso Interregionale ABI Professional del 14 aprile

Cresce l’attesa per il Concorso Interregionale ABI Professional – Sezione Calabria e Puglia, un appuntamento imperdibile per il mondo del bartending italiano, che avrà luogo Il prossimo 14 aprile 2026 presso l’Altafiumara Resort & Spa di Villa San Giovanni (RC), incantevole cornice affacciata sulla Costa Viola.

Organizzato da A.B.I. Professional – Associazione Barmen Italiani, l’evento riunirà i migliori professionisti e le giovani promesse della mixology di Calabria e Puglia in una giornata all’insegna di creatività, tecnica e passione per il buon bere.

Un programma ricco e articolato

La giornata inizierà alle ore 9:00 con la Gara Scuole Alberghiere, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Professionale Turistico Alberghiero “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni (RC), del Polo Tecnico Professionale “Dea Persefone Zanotti Bianco” di Locri (RC) e dell’Istituto Professionale “Denora Lorusso” di Altamura (BA) che si cimenteranno nella preparazione di cocktail, dimostrando già dalle aule formative il loro talento.

Dalle 14:00 prenderà il via il Concorso Interregionale vero e proprio, articolato in tre sezioni principali:

  • Gara Frozen Drink: cocktail ghiacciati in stile “granita” o neve, una sfida tecnica e di grande appeal visivo e gustativo.
  • Gara dedicata a Umberto Caselli, storico ex presidente di A.B.I. Professional: una competizione “a sorpresa” riservata principalmente ai bartender calabresi, che dovranno creare cocktail utilizzando prodotti messi a disposizione dagli sponsor locali. Il vincitore avrà l’opportunità di accedere direttamente alla finale nazionale.
  • Gara del Caffè, che completerà il pomeriggio con preparazioni creative a base di espresso.

A seguire, alle 16:30, una Master Class di alto livello, le premiazioni ufficiali e un momento di convivialità con aperitivo e cena.

Giuria d’eccezione e partnership istituzionali

A valutare le creazioni dei concorrenti sarà una giuria di altissimo profilo composta, tra gli altri, da:

  • Vincenzo Pennestri
  • Antonello Fragomeni
  • Antonio Battaglia (Executive Chef dell’Altafiumara Resort & Spa)
  • Francesco Donato
  • Gaspare Stellato
  • Alfredo Focà.

L’evento gode del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria, oltre alla preziosa collaborazione di partner come la Confraternita del Bergamotto, l’Associazione Incontriamoci Sempre e numerosi sponsor tecnici nazionali e locali.

Le parole di Carmelo Martino

«Sarà un evento bellissimo nella splendida cornice dell’Altafiumara Resort – ha dichiarato il maestro bartender Carmelo Martino, tra gli organizzatori dell’iniziativa –. Non solo i professionisti della Calabria, ma anche quelli della Puglia si sfideranno in tre gare di alto livello. I bartender metteranno in campo tutta la loro professionalità e inventiva per creare cocktail gustosissimi, giudicati da una giuria di eccezione. Siamo onorati di dedicare ad Umberto Caselli, che ha ricoperto la carica di Presidente Mondiale (e successivamente Presidente Onorario), portando lo stile e la competenza italiana ai massimi livelli globali, una delle competizioni della giornata. Ringraziamo le istituzioni e tutti i partner che rendono possibile questa giornata di festa e confronto.»

Il Concorso Interregionale ABI Professional rappresenta un’importante occasione di crescita per il settore, di valorizzazione dei talenti territoriali e di promozione delle eccellenze enogastronomiche calabresi e pugliesi, con particolare attenzione al bergamotto di Reggio Calabria e ai prodotti del territorio.

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