“Conosci…Amo Palmi e la sua storia”: al via il progetto nelle classi quinte della scuola primaria “R. De Zerbi”

Ha preso il via oggi all’Istituto Comprensivo Statale “De Zerbi – Milone” il progetto curriculare “Conosci…Amo Palmi e la sua storia”, un percorso educativo rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria “R. De Zerbi”, realizzato in collaborazione con le associazioni Calabria Condivisa e Kairòs.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla storia e all’identità del proprio territorio, offrendo loro strumenti per comprendere il passato della città e il valore della memoria collettiva. Conoscere la storia del proprio paese significa infatti dare fondamenta solide alla formazione dei cittadini di domani, rendendo leggibile nel tempo l’esperienza umana e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.

Il progetto prevede una serie di incontri in classe, svolti in orario curriculare, durante i quali gli studenti vengono accompagnati alla scoperta della storia di Palmi e del suo territorio attraverso racconti, immagini e materiali video.

Durante l’incontro inaugurale, Domenico “Mimmo” Surace ha guidato i ragazzi in un primo racconto della storia di Palmi, ripercorrendo con linguaggio semplice e coinvolgente alcune delle tappe più significative della vicenda cittadina: dalle origini dell’insediamento alle trasformazioni urbanistiche, fino agli episodi e ai personaggi che hanno contribuito a costruire l’identità del territorio. Il suo intervento, arricchito da curiosità e aneddoti legati alla vita della comunità palmese, ha saputo stimolare la curiosità dei bambini, che hanno partecipato con domande e osservazioni, dimostrando grande interesse per il passato della propria città.

Francesco Saletta ha invece accompagnato gli alunni in un viaggio visivo nella Palmi antica, mostrando fotografie d’epoca, disegni e piante storiche della città. Attraverso questo materiale iconografico, i bambini hanno potuto osservare come apparivano strade, piazze e quartieri in epoche diverse, comprendendo in modo concreto le trasformazioni del paesaggio urbano nel corso del tempo. L’analisi delle immagini ha permesso inoltre di riconoscere luoghi ancora oggi presenti nel tessuto cittadino, creando un ponte tra passato e presente e aiutando i ragazzi a leggere la città con uno sguardo più consapevole.

A concludere l’incontro è stata Deborah Serratore, che ha proposto la lettura di alcune fiabe raccolte da Letterio Di Francia, illustre novelliere e folklorista palmese, che nel corso della sua attività di studio ha recuperato e trascritto numerose storie popolari in dialetto provenienti dalla tradizione orale dei nostri antenati. Un momento che ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto con l’immaginario e la cultura popolare del territorio.

Accanto agli incontri, il progetto prevede anche un’attività di ricerca che coinvolgerà direttamente gli studenti: bambini e bambine sono stati invitati a svolgere una piccola indagine sulla via in cui abitano, cercando di scoprire l’origine del nome e le figure storiche o i luoghi a cui è dedicata. Un modo semplice ma efficace per avvicinarsi alla storia della città partendo dalla quotidianità e per far emergere personaggi e località di Palmi spesso poco conosciuti, ma fondamentali per comprendere l’identità del territorio.

Il primo appuntamento si è svolto giovedì 12 marzo, dalle 9 alle 11, con la classe 5ª B. Il calendario proseguirà venerdì 13 marzo, dalle 11 alle 13, con la 5ª A, mentre il terzo incontro è previsto per giovedì 19 marzo, dalle 9 alle 11, con la 5ª C. I successivi incontri saranno comunicati con apposita circolare.

Al progetto sono inoltre coinvolti Antonio Salerno e Francesco Liotti, che prenderanno parte ai successivi momenti del percorso didattico.

Il progetto proseguirà successivamente coinvolgendo anche le scuole dell’Istituto Comprensivo “San Francesco”, ampliando così il percorso di conoscenza della storia locale a un numero ancora maggiore di studenti della città.

Un viaggio nella memoria e nell’identità di Palmi che punta a far scoprire alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e del patrimonio culturale della città.