“Antigone, ultimo anello di una catena maledetta”: incontro al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Nell’ambito degli incontri promossi dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 17:00, nella Sala conferenze dello stesso Museo, nell’ambito del ciclo Tragedia on the stage (Siracusa-INDA stagione 2026) sarà proposto il secondo incontro “Antigone, ultimo anello di una catena maledetta” che rivedremo al teatro Greco di Siracusa. Aprono l’incontro gli interventi di Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC, e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria. Relatrice della manifestazione sarà Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica, dell’Università di Messina, presidente onorario, direttore scientifico e presidente della sezione antichistica del CIS della Calabria. Con il contributo di videoproiezione Paola Radici Colace propone la rilettura scientifica della tragedia di Sofocle. Antigone è una giovane donna piena di coraggio, che lotta con tutte le sue forze per difendere la sua famiglia da un’ingiustizia subita, anteponendo alle leggi degli uomini quella del cuore e dell’amore, in una storia di ribellione contro soprusi e ingiustizie.