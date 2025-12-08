Reggio: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conversazione sul Risorgimento europeo

“Lajos Kossuth e Giuseppe Mazzini” è il titolo del tema che verrà affrontato nel corso di una conversazione da remoto a cura del Circolo Culturale “L’Agorà” e dal Centro studi italo-ungherese “Árpád” di Reggio Calabria. Tenuto conto della valenza e dell’alto significato storico-culturale, l’incontro ha ricevuto per tali motivazioni, l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Ungheria. La manifestazione, come evidenziato nel testo epistolare da parte del Primo Consigliere Dott. Zoltán Adány dell’Ambasciata di Ungheria, inviato alle due co-associazioni reggine, rappresenterà un autorevole contributo alla promozione del dialogo interculturale e offrirà spunti e riflessioni molto interessanti su un periodo storico di grande fermento e di profonde trasformazioni politiche, sociali e culturali. Un filo rosso collega vari territori del continente Europeo, intrecci di riferimenti storici tra Calabria, Genova, Pisa, Londra, il territorio ungherese e le figure di Lajos Kossuth e Giuseppe Mazzini. Il programma è caratterizzato dagli interventi del Primo Consigliere Dott. Zoltán Adány della Ambasciata di Ungheria, di Pietro Finelli (Direttore “Domus Mazziniana” Pisa); Gianni Aiello (Presidente Circolo Culturale “L’Agorà”) ed Antonino Megali (Vice presidente Circolo Culturale “L’Agorà”). Diversi saranno i momenti di riflessioni e di analisi su tali figure e sul contesto in cui vissero ed operarono: da quello diplomatico, storico, a quello inerente gli aspetti filatelici. Kossuth e Mazzini sono due figure chiave del risorgimento europeo, noti per essere patrioti repubblicani e democratici che hanno lottato per l’indipendenza nazionale e l’unificazione dei rispettivi paesi, Italia e Ungheria. Entrambi furono esiliati per le loro attività politiche e furono stretti alleati, lavorando insieme per promuovere ideali democratici attraverso il Comitato democratico europeo fondato a Londra insieme a Alexandre-Auguste Ledru-Rollin. L’Europa di Lajos Kossuth e Giuseppe Mazzini era concepita come una rete di nazioni libere e indipendenti, unite da valori democratici e repubblicani, in cui i popoli si liberassero dall’assolutismo e dai poteri stranieri. L’incontro sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da giovedì 11 Dicembre.