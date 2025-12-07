Cittanova: a Roberto Saviano il Premio “Ulivo Mediterraneo” dell’associazione Kalomena

“Ma è meglio poi, un giorno solo da ricordare che ricadere in una nuova realtà sempre identica” (Francesco Guccini, Scirocco -
E’ stato coronato da grande successo il secondo appuntamento in Cartellone della XXII Stagione Teatrale al Teatro Gentile di Cittanova che ha visto ospite d’eccezione Roberto Saviano. Lo scrittore ha portato in scena il suo nuovo progetto teatrale “L’amore mio non muore”, tratto dall’omonimo libro.

La narrazione di Saviano ha incantato ed emozionato gli spettatori, che hanno vissuto una serata intensa e significativa.  Con la storia di Rossella Casini, un racconto d’amore così potente quanto drammatico, Saviano ha toccato le corde profonde di un teatro pieno in ogni ordine di posti.

Sul palco del Gentile le pagine del libro di Saviano non sono state lette, bensì attraversate, allargate, messe in dialogo con la storia, l’arte e la poesia. Ha parlato di Majakovskij, di Apollinaire, di come l’amore e la guerra convivano nei versi del poeta francese, di come la bellezza e la ferocia si inseguano da sempre. Ha evocato il cinema e l’arte figurativa, ha citato film e immagini che hanno segnato l’immaginario collettivo, fino ad arrivare al Vangelo, al momento in cui Gesù annuncia a Pietro che lo tradirà tre volte.

Saviano, nella sua narrazione, ha alternato toni lirici e spiegazioni lucide, costruendo una narrazione che ha toccato il cuore ma ha parlato anche alla mente. Ogni sua parola è stata un ponte tra la letteratura e la realtà, tra l’emozione e la riflessione civile.

Un evento, quello proposto da Kalomena, che si è rivelato essere un incontro umano, una lezione di vita e di pensiero. Saviano è riuscito a trasformare il racconto in rivelazione, la parola in esperienza collettiva e in un atto di condivisione.

L’autore ha accompagnato il pubblico in un percorso che è stato insieme intellettuale ed emotivo, parlando di giustizia, di paura, di libertà, ma soprattutto di amore.

Alla fine, un lungo applauso, prolungato, autentico. Il pubblico si è alzato in piedi, molti con gli occhi lucidi e Saviano ha ringraziato con un sorriso timido e la mano sul cuore, come chi sa di aver toccato le loro corde profonde.

“Ospitare Roberto Saviano -ha affermato il Presidente dell’Associazione Kalomena, Girolamo Demaria- è stata per noi una scelta che riafferma la funzione civile del teatro, anche come spazio di riflessione e di resistenza culturale. In questa occasione, il teatro si è fatto strumento di memoria civile. Lo scrittore, infatti, al Teatro Gentile ha raccontato la storia di Rossella Casini, una storia ricolma d’amore, violenza e coraggio.

Anche per questa ragione quest’anno, per la sua terza edizione, abbiamo deciso di conferire il Premio “Ulivo Mediterraneo” 2025 proprio a Roberto Saviano. Quale narratore coraggioso e profondo, voce libera e testimone di legalità, che sa portare alla luce, attraverso la sua narrazione coraggiosa e profonda, verità scomode”.

Nel consegnare il Premio “Ulivo Mediterraneo” 2025 a Saviano, consistente nell’opera “La forma del più antico silenzio”, una scultura in legno d’ulivo, giornali di propaganda del periodo bellico e ceramica, realizzata dalla scultrice reggina Angela Pellicanò, il Presidente di Kalomena ne ha illustrato così le motivazioni:

A Roberto Saviano

“Per la forza delle sue parole, che non cercano consenso, ma verità.

Per il coraggio di raccontare ciò che molti tacciono, e per la capacità di farlo con una voce limpida, sincera, profondamente umana.

Per aver riportato alla luce una storia intensa e toccante, ricolma d’amore, violenza e coraggio.

Perché la sua voce sa attraversare le paure, rompere il silenzio, accendere le coscienze, unendo la forza della denuncia e la profondità dell’indagine alla speranza del cambiamento.

Perché in ogni sua pagina vive il respiro della giustizia, il valore della legalità, la fiducia nella parola come strumento di libertà”.

 

Inoltre, per il primo degli appuntamenti di “Teatro Gourmet”, grazie alla proficua collaborazione tra l’associazione Kalomena e alcune aziende del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive locali, prima dell’inizio dello spettacolo è stata offerta una degustazione dei prodotti dolciari donati dal Bar-Pasticceria “Le Chicche” di Taverna.

 

Il Progetto della Rassegna Teatrale ha il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Cittanova, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della BCC-Banca della Calabria Ulteriore.

