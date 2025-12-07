Al Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria l’incontro “Mangiare è bello con il cervello”, con Carmen Polito

Nei giorni scorsi presso l’aula magna del Liceo “T. Campanella” si è svolto un incontro dal tema: “Mangiare è bello con il cervello”, tenuto dalla dott.ssa Carmen Polito, nutrizionista, facente parte del Progetto “Educare Insieme” per un sano stile di vita per prevenire il disagio giovanile da realizzare nell’

nell’ambito del Comune di Reggio Calabria, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia su richiesta del Centro Studi Colocrisi. Dopo i convenevoli saluti introduttivi della prof.ssa Sartiano docente del Liceo, dell’Arch. Gangemi del Colocrisi, la dott.ssa Polito è entrata nel vivo dell’argomento esponendo agli studenti l’importanza dell’alimentazione per la tutela della salute fisica, emotiva e cognitiva. L’incontro combinato da contenuti scientifici, esempi pratici e momenti di confronto, mantenendo un approccio empatico e non giudicante, tanto da favorire la partecipazione attiva degli studenti.

L’incontro è stato utile per far comprendere che alimentarsi correttamente non significa inseguire standard estetici, ma prendersi cura di sé. Il riscontro degli studenti è stato molto positivo: hanno partecipato con domande, osservazioni e riflessioni personali, mostrando il desiderio di comprendere come nutrirsi in modo più consapevole. È emersa chiaramente la loro necessità di avere informazioni chiare, in un contesto in cui i social media diffondono spesso messaggi distorti o non scientifici.

La dott.ssa Polito, ha conclusione dell’incontro, ha confermato l’importanza di portare nelle scuole un’educazione alimentare moderna, scientifica e vicina al linguaggio degli adolescenti. Si tratta di un investimento prezioso per la prevenzione sia delle patologie metaboliche sia del disagio psicologico legato all’immagine corporea.