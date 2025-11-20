Tre maestri pasticceri raccontano e preparano i dolci tradizionali reggini

A poco più di un mese dal Natale, la Stazione Ferroviaria di Reggio Calabria Santa Caterina si trasforma in un laboratorio di dolcezza domenica 23 novembre alle ore 18:00.

I maestri pasticceri Giovanni Logiudice, Antonello Fragomeni e Paolo Caridi guideranno il pubblico alla scoperta dei dolci tipici della tradizione natalizia reggina. L’incontro, condotto dal noto showman Marco Mauro, alternerà momenti di approfondimento storico e tecnico a veri e propri show cooking durante i quali i tre maestri realizzeranno dal vivo alcune delle prelibatezze più rappresentative.

I presenti potranno anche degustare direttamente le creazioni, assaporando la qualità e l’autenticità dei prodotti artigianali made in Reggio Calabria.

L’iniziativa, oltre al valore culturale e gastronomico, lancia un messaggio chiaro: scegliere i dolci delle pasticcerie artigianali locali significa sostenere l’economia del territorio e portare in tavola prodotti di eccellenza, realizzati con materie prime selezionate e maestria riconosciuta.

Un’occasione imperdibile per entrare nel clima natalizio con il gusto autentico della tradizione reggina.