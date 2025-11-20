“#Changes, la musica può fare” un nuovo approccio per l’educazione emotiva: il 22 novembre a Reggio Calabria

Sabato 22 novembre alle ore 9:30 all’Auditorium Don Orione in piazza Sant’Antonio a Reggio Calabria in ricordo di Paolo Mendico, l’A.R.A. Artisti Reggini Associati, organizza un workshop sull’educazione emotiva denominato “CHANGES, la musica può fare”, un incontro che coinvolgerà gli istituti scolastici reggini con docenti e studenti, ma aperto anche al pubblico. Professionisti esperti nei vari settori di pertinenza della lotta al bullismo, relazioneranno sulle loro esperienze ed interagiranno con il pubblico. Il tavolo dei relatori è composto da : Dott. Davide Beatino, Musicista- Insegnante e Musicologo, presidente A.R.A, Prof.ssa Eva Gerace, PhD- Psicoanalista, Dott. Fulvio D’Ascola, Sociologo processi comunicativi e relazionali, Dott. Marco Cartisano, Avvocato esperto di diritto nel web, Don Graziano Bonfitto, Parroco, Rettore Santuario di Sant’Antonio di Reggio Calabria, Dott. Paolo Ramondino, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Dott. Roberto Di Palma, Capo della Procura della Repubblica dei Minorenni di Reggio Calabria. Sono previsti: saluti e apertura lavori del presidente di A.R.A., interventi inerenti al tema in oggetto con analisi e proposte di soluzione e di argine al fenomeno. Ci saranno testimonianze video di ragazzi che hanno sconfitto il bullismo, ci sarà anche un collegamento video con i genitori di Paolo Mendico ed interazione con insegnanti e studenti. Alle ore 09:45 l’orchestra “I.C. Vitrioli -Principe di Piemonte” si esibirà in una performance musicale, al termine della quale verrà loro consegnata una targa di merito, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Mattia Preti, del polo liceale “Liceo Campanella-Preti Frangipane” in memoria di Paolo Mendico con la seguente motivazione ‘ Alla scuola ‘I.C. Vitrioli-Principe di Piemonte” per l’impegno dimostrato nella lotta al bullismo scolastico attraverso le attività dei laboratori musicali di cui l’orchestra della scuola è straordinaria e valida espressione’. La giornata proseguirà nel pomeriggio dalle ore 18:00 alle 20.00, con l’esibizione musicale degli allievi del Modern College Of Music.