“La Sindone e i Vangeli. Un dialogo tra immagine e Parola” di Leone Massimo Occhiuto in presentazione al Consiglio Regionale della Calabria

Giovedì 17 luglio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala del Polo Culturale del Consiglio Regionale della Calabria (Reggio Calabria), sarà presentato il volume “La Sindone e i Vangeli. Un dialogo tra immagine e Parola” di Leone Massimo Occhiuto.

L’incontro, promosso nell’ambito delle iniziative culturali sostenute dal Polo Culturale del Consiglio Regionale, vedrà la partecipazione della Prof.ssa Annarita Ferrato, direttrice dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, che dialogherà con l’autore e introdurrà il testo.

Il libro si propone come un originale percorso tra l’immagine del Telo della Sindone e i racconti evangelici della Passione, in un continuo rimando tra dato visivo e testo sacro. L’autore, funzionario doganale e appassionato studioso, conduce il lettore in un viaggio tra Scrittura, archeologia, tradizione e scienza, offrendo un’occasione di riflessione su uno dei misteri più affascinanti della cristianità.