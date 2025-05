Tante idee per la ri-generazione del PD alla prima tappa di presentazione della mozione per il congresso regionale che si è svolta al Circolo di Pellaro registrando una grande partecipazione

Si è svolta ieri sera, al circolo del Pd di Pellaro, la prima presentazione ufficiale della mozione “Ri-Generazione: Territorio, Identità, Futuro”, proposta dal senatore Nicola Irto, ricandidato a segretario regionale, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del segretario metropolitano Antonio Morabito e della segretaria cittadina Valeria Bonforte. L’incontro, aperto dal segretario del Circolo di Pellaro, Paolo Scudo, ha registrato inoltre una grande partecipazione di iscritti, simpatizzanti e cittadini che hanno condiviso idee e proposte per il rilancio del partito in Calabria. Nel corso dell’evento, Nicola Irto ha ribadito l’importanza di intraprendere un percorso che sia al contempo di continuità e di innovazione e che sappia mettere al centro l’ascolto dei territori, il coinvolgimento dei giovani e l’apertura a nuove forme di partecipazione politica. “La “rigenerazione” del Pd – ha spiegato Irto – non è legata alla leadership, ma ad un progetto che intende rafforzare l’intera Comunità, dando spazio e voce alle nuove generazioni, affinché possano contribuire concretamente a un futuro migliore per la Calabria”. Irto ha ascoltato con attenzione i tanti interventi che hanno avuto come comun denominatore la strada che il partito deve percorrere per costruire un’alternativa seria e credibile al governo di centrodestra, focalizzandosi su temi fondamentali per la regione come la sanità, la legalità, i diritti e la lotta allo spopolamento. Un Pd che sappia ascoltare le esigenze del territorio e rispondere alle sfide sociali ed economiche che la Calabria sta vivendo, riuscendo a riavvicinare i troppi cittadini sfiduciati che ormai non si recano più alle urne. Lo stesso clima di confronto e dialogo verrà mantenuto anche in vista dei prossimi appuntamenti di presentazione della mozione per arricchire la proposta politica futura del partito di contenuti concreti e condivisi.