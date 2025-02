Erasmus+ Job Shadowing all’I.I.S. “Einaudi – Alvaro” di Palmi: un’opportunità di scambio e crescita professionale tra Italia e Francia

Dal 19 al 22 febbraio, la sede Liceo dell’I.I.S. “Einaudi – Alvaro” di Palmi ha ospitato due docenti francesi, il professore Maxime Sbrana, docente di Storia e Geografia, e la professoressa Stéphanie Tissandié, docente di Francese e Teatro, provenienti dall’Institution Sainte-Marthe Saint-Front di Bergerac, nell’ambito del programma Erasmus+ Job Shadowing.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra i docenti della scuola di Bergerac e le docenti di Francese del Liceo Alvaro ed è stata realizzata nell’ambito del programma Erasmus+ dell’I.I.S. “Einaudi – Alvaro”, grazie alla Commissione Erasmus in tutte le sue componenti e con le sue responsabili, prof.sse Amelia Cugliandro, Serena Stilo ed Ester Mura e ai docenti coinvolti. Il programma Erasmus+ mira a favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche di diversi Paesi europei e a promuovere l’apprendimento interculturale.

Il programma ha avuto inizio con l’accoglienza dei docenti francesi nell’aula Magna della sede Liceo, alla presenza dei collaboratori del Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Eburnea, il professor Riccardo Rossetti vicario del DS e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e delle responsabili di plesso prof.sse Enrica Scolaro e Rosamaria Stillitano. Le attività sono state coordinate dalle docenti di francese prof.sse Maria Rosaria Gioffrè, Antonella Catanzaro e Aurelia Priolo, coadiuvate, per l’organizzazione e le visite sul territorio dalle prof.sse Celestina La Capria, Lilly Sgro e Patrizia Putrino.

Il progetto “Job Shadowing Palmi Bergerac” è stato un’importante occasione di scambio e crescita professionale per i docenti coinvolti, che hanno avuto la possibilità di osservare da vicino le pratiche didattiche dei colleghi francesi e di condividere le proprie pratiche ed esperienze con loro. Ma è stata soprattutto un’importante esperienza didattica per gli studenti coinvolti: un laboratorio di analisi dei documenti storici per le classi del triennio della sezione Esabac, le lezioni di storia e geostoria e i momenti di osservazione della didattica FLE per le classi del Linguistico, il laboratorio di teatro per le classi degli indirizzi Linguistico e Socioeconomico quadriennale e un visiting di scambio con tutti gli indirizzi dell’Istituto palmese, iniziato con un dono in musica degli studenti del Liceo e terminato con il dono dei prodotti degli indirizzi alberghiero e agrario dell’Istituto.

Un’esperienza di scambio felice, che le due scuole sperano di poter continuare con docenti e alunni dei due Istituti, al fine di costruire un dialogo costante e un ponte duraturo tra i due territori e le due comunità.