“Nostra Donna del Consuolo – La Madonna dei Reggini”: il 25 febbraio incontro a Reggio Calabria

Martedì 25 febbraio alle ore 16:30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà il Convegno di studi dal titolo: “Nostra Donna del Consuolo – La Madonna dei Reggini”, primo appuntamento in programma per le celebrazioni in occasione del XXV anniversario dalla fondazione dell’Associazione dei Portatori della Vara di Reggio Calabria.

L’incontro è organizzato dall’Associazione dei Portatori della vara “Madonna della Consolazione” Odv , dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, dai Frati Minori Capuccini di Calabria, dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e con il patrocinio morale del Consiglio regionale della Calabria e della Città di Reggio Calabria.

Ad aprire il convegno di studi le voci del coro del Coro Cenacolo Maria Consolatrice. A seguire i saluti e l’apertura dei lavori da parte di Mons. Pasqualino Catanese vicario generale Diocesi Reggio-Bova; Fabrizio Sudano direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Giuseppe Falcomatà sindaco della città di Reggio Calabria; fra Giovanni Loria ministro provincia Cappuccini di Calabria e Gaetano Surace presidente Associazione Portatori della Vara.

Intervengono:

Mons. Salvatore Nunnari Vescovo emerito, fondatore e presidente onorario Associazione portatori della Vara: “Intenti e comportamenti religiosi dei portatori della vara”

Luciano Maria Schepis scrittore, storico, ricercatore e direttore culturale Associazione portatori della Vara : “Iconografia della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria”

Daniele Castrizio professore ordinario di numismatica presso l’Università di Messina –scrittore: “Storia e contenuti religiosi della Madonna della Consolazione nelle icone e nei quadri”

Giacomo Oliva direttore del Museo diocesano e tesoro della cattedrale di Gerace docente in storia dell’archeologia della Magna Grecia all’UniDaRc: “Le radici bizantino della devozione e culto mariano nella Calabria meridionale”

Daniele Cananzi professore ordinario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria – DiGiES: “Spiritualità nella società scolarizzata”

L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Chindemi