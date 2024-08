Reggio: riecco il Premio Euterpe

Si terrà martedì 27 agosto alle ore 10:30 presso la “Sala dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio la presentazione dell’edizione 2024 del PREMIO EUTERPE.

Un prestigioso evento, promosso dall’Associazione Culturale Complesso Bandistico – “Euterpe” che, per onorare il XV Anniversario della sua fondazione, ha deciso di allestire un programma dall’alto impatto culturale e musicale con illustri ospiti e importanti novità rispetto al passato.

La 6ª edizione del “PREMIO EUTERPE”, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e cofinanziata dalla Regione Calabria, andrà in scena sul suggestivo palcoscenico di CATONA TEATRO giovedì 29 agosto 2024 alle ore 21:00.

Il Premio “conferito a singoli o ensemble che si sono distinti in ambito artistico e musicale” vedrà quest’anno insignito il Maestro Federico Agnello.

Il palcoscenico dell’Arena “Alberto Neri” sarà impreziosita anche dall’esecuzione, a cura del Complesso Bandistico Euterpe, di due prime assolute a firma del premiato compositore: “Anutakà“, brano dedicato al complesso Bandistico Euterpe e a tutta la comunità di Catona, e “La montagna d’oro”, primo premio al concorso internazionale di Composizione “Musikras” in Slovenia.

Oltre al riconoscimento per il compositore di origine siciliane, ci saranno due importanti novità rispetto alle scorse edizioni: il premio “Euterpe International”, conferito a due maestri reggini di fama internazionale, il cantastorie Fulvio Cama e il giovane pianista Antonio Morabito, nonché il premio “Speciale Euterpe” conferito al maestro Angelo Sormani, raffinato compositore e uomo di cultura mancato prematuramente nel 2022.

I maestri Cama e Morabito arricchiranno la serata con due imperdibili prime esecuzioni dei brani vincitori del III CONCORSO NAZIONALE DI TRASCRIZIONE ED ELABORAZIONE PER BANDA – Edizione 2024, indetto dall’Associazione Euterpe. I due brani, rielaborazione per banda di “Asprumunti” di Fulvio Cama, e la trascrizione per banda del concerto per pianoforte e orchestra “Grande Polonaise Brillante Op. 22” di F. Chopin, saranno accompagnati dall’orchestra di fiati Euterpe diretta dal M° Giuseppe Maira.

Uno spettacolo nello spettacolo grazie alle coreografie eseguite dalle ragazze della prestigiosa “Shed Studios” Dance, Music & Theater School, sotto la magistrale guida delle maestre Mariangela Bagnato e Olena Honcharenko.

Regia affidata al M° Claudio Bagnato e la conduzione al presentatore Gianluca Scopelliti.

Un evento di elevata portata culturale, la cui vocazione artistico-musicale è stata permeata dal presidente dell’Associazione Complesso Bandistico Euterpe Daniela Cristiano, e dall’estro del Direttore Artistico, Mº Giuseppe Maira.