Reggio Calabria, il 9 agosto la cerimonia del “Premio Gallico 2024”

Si terrà venerdì 9 agosto nei locali rinnovati dell’Oratorio “Don Bosco” di Gallico Superiore, periferia nord di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna del “Premio Gallico 2024”, importante riconoscimento giunto alla sedicesima edizione e attribuito ogni anno a cittadini gallicesi e non solo che si sono particolarmente distinti nei vari ambiti sociali.

L’evento prenderà il via alle ore 18.45 con la Santa Messa presieduta da mons. Vittorio Mondello, arcivescovo emerito di Reggio-Bova, e proseguirà con la consegna del “Premio Gallico” quest’anno assegnato alle seguenti personalità e realtà del territorio: Fondazione Clara Travia Cassone, maestro Gerardo Sacco, dott.ssa Maria Stella Mazzù, prof. Eugenio Marino e S.E. mons. Vittorio Mondello. Il “Premio Speciale Gallico” sarà assegnato al dott. Santo Emilio Caridi, mentre il “Premio Speciale Gallico alla memoria del notaio Gregorio Gangemi” sarà attribuito all’alunna Micaela Silvia Inguardia dell’I.C. “Lazzarino” di Gallico e alla studentessa Vanessa Dato del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”. Al temine della cerimonia, seguiranno lo spettacolo musicale a cura del maestro Aurelio Mandica e l’esibizione del gruppo “Lion Dance” di Cristina Lazzarino con la performance “The Return”.

Il “Premio Gallico 2024”, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Tre Quartieri”, è inserito nell’ambito del cartellone di eventi “E…state Insieme” a cura della Comunità Parrocchiale San Biagio e San Nicola di Bari che ha preso il via il 5 agosto con il recital poetico musicale “Amor c’ha nullo amato amar perdona” con “I Commedianti” e “La Brigata Val Gallico”. Il cartellone proseguirà il 6 agosto con l’iniziativa “Notte in tenda sotto le stelle in Oratorio”, il 7 agosto con la commedia “U curtili da paci” a cura della compagnia teatrale “La Brigata del sorriso”, l’8 agosto con lo spettacolo musicale de “I Mattanza” e il 9 agosto con il “Premio Gallico 2024.