“Uniamo Cittanova”, la coalizione ringrazia gli elettori e i candidati: “Fiducia che il sindaco ripagherà con l’impegno e la dedizione per la città”

La Coalizione “Uniamo Cittanova”, al termine dell’appassionante e partecipato percorso elettorale che ha condotto alla vittoria delle elezioni dell’8 e 9 giugno, intende ringraziare gli elettori che hanno condiviso il progetto politico e amministrativo pensato per l’auspicato rilancio del paese.

Le Forze Politiche della Coalizione, nel loro complesso, hanno dimostrato vera unità e comunione di intenti, raccogliendo il sostegno convinto di tantissimi cittanovesi: famiglie, professionisti, imprenditori, artigiani, studenti. Una fiducia straordinaria e qualificata, che il Sindaco Domenico Antico, gli amministratori e i Consiglieri ripagheranno con l’impegno, la dedizione e l’amore per Cittanova.

La Coalizione, inoltre, intende ringraziare i suoi candidati, anche quelli non eletti, per l’impegno profuso e la passione dimostrata; e tutti i candidati delle tre liste concorrenti che hanno partecipato alla contesa elettorale per la grande prova di democrazia messa in campo. Un grazie all’intera Comunità di Cittanova per l’ampia partecipazione alla vita democratica e per l’attaccamento dimostrato ancora una volta verso il paese, la sua identità e il suo futuro.

Cittanova ha espresso la chiara volontà di riprendere il cammino di unità, condivisione e sviluppo che l’ha caratterizzata nelle fasi più belle della sua storia. Investire sui valori di Comunità e partecipazione è un indirizzo prioritario a cui nessuno vuole sottrarsi.

La Coalizione “Uniamo Cittanova” ha già iniziato a lavorare al servizio della collettività, interpretando con responsabilità il mandato elettorale affidato dai Cittadini. Nessun tentennamento nel percorso di rilancio messo nero su bianco nel programma di governo. L’orizzonte è ambizioso, certo, ma la volontà è ferma ed è rivolta allo sviluppo e della rinascita di Cittanova. Un cammino che dovrà rimanere sempre aperto alla partecipazione e al confronto. Perché, ne siamo convinti, il futuro è una sfida da vincere insieme.