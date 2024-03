Domenica 3 marzo ingresso gratuito al MArRC: torna l’appuntamento #domenicalmuseo

Il 3 marzo torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 3 marzo, quindi, porte aperte gratuitamente, anche al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il mese di Febbraio si è chiuso con una importante due giorni di confronto per il MArRC. Il 26 e 27 febbraio il direttore Fabrizio Sudano ha relazionato, insieme all’arch. Claudia Ventura, funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico del museo, al convegno nazionale “Allestire l’Archeologia. Progetti in corso e nuove proposte per i musei e i parchi archeologici nazionali” organizzato a Roma dalla Direzione Generale Musei, alla presenza del Direttore Generale Massimo Osanna. Un incontro con oltre 100 convegnisti, tra archeologi, architetti, ingegneri, docenti universitari, museologi e museografi per fotografare lo stato dell’arte dei progetti di allestimento dei musei italiani. Sono stati illustrati e discussi circa 40 progetti, incluso quello del MArRC e, a seguito della visita fuoriprogramma del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, i lavori si sono conclusi con una tavola rotonda, coordinata da alcune tra le personalità attualmente più competenti del settore.

«Un importante momento di confronto e dialogo per il Museo di Reggio Calabria – commenta Sudano. Abbiamo presentato ad una platea di oltre 100 convegnisti il percorso in atto di potenziamento dell’accessibilità culturale del MArRC, finanziato da fondi del PNRR. La nostra relazione ha riscosso un notevole successo e il confronto con la rete dei Musei Italiani ci ha reso orgogliosi del lavoro in atto e ci ha regalato stimolanti spunti di riflessione su nuovi percorsi e strumenti narrativi per l’allestimento del patrimonio archeologico».

E il mese di marzo parte all’insegna della partecipazione e dello spirito di comunità per il MArRC. Domenica 3 marzo 2024 torna l’appuntamento mensile con la Domenica al Museo. Come ogni prima domenica del mese, infatti, è previsto l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura aperti al pubblico.

Ottima occasione per ammirare i Bronzi di Riace e di Porticello, nonché visitare i quattro livelli di allestimento permanente, con gli altri preziosi reperti esposti.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotazioni della visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it