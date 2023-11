Reggio: oggi pomeriggio l’omaggio al Prof. Domenico de Maio

Il Centro Internazionale Scrittori e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria, Mercoledì 22 novembre 2023, alle ore 17:30, presso la Sala conferenze della stessa chiesa, nell’ambito del ciclo “I grandi personaggi della storia”, rendono omaggio al “Prof. Domenico de Maio. Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia. Primario Psichiatra all’ospedale “Fatebenefratelli” di Milano”. Aprono la manifestazione gli interventi di don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di video proiezione, intervengono: Prof. Dott. Gabriele Quattrone, primario della Divisione I di Neurologia al Policlinico “Madonna della Consolazione di R. C.; Prof. Giovanni Russo, Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Domenico de Maio, Psichiatra conosciuto a livello internazionale sia per i suoi approfonditi studi che per la sua umanità, originario di Polistena, provincia di Reggio Calabria, nel 1945 si iscrisse alla facoltà di Medicina presso l’Università di Messina dove frequentò i primi tre anni. Nel dicembre del 1948, continuò gli studi all’Università di Milano, dove ottenne la laurea e la specializzazione in psichiatria. A Milano percorse tutta la sua carriera professionale ricoprendo numerosi importanti incarichi. Nel 1978 all’entrata in vigore della “Legge Basaglia” passò all’ospedale “Fatebenefratelli” dove ha ricoperto il ruolo di primario del neo servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Nel 1991, la sua città natale gli conferì il “Premio Città di Polistena” oltre ad organizzare congressi e dibattiti di psichiatria cui hanno partecipato i più grandi studiosi di tutto il mondo.