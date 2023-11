All’Allegria festival pronta a conquistare i reggini la comica Laura Formenti

Continuano gli appuntamenti della seconda edizione de “L’Allegria festival”, kermesse ideata e prodotta dall’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte – AP”, con la direzione artistica dell’attore Piermaria Cecchini e che vede sino al prossimo 30 dicembre, protagoniste le periferie di Reggio Calabria (Gebbione, Santa Caterina, San Brunello, Trabocchetto, Oliveto, Sant’Elia, Rione San Giorgio Extra, Catona e Pentimele) con eventi e performance artistiche originali ed inedite.

Grande attesa per lo spettacolo di stand-up comedy con l’attrice Laura Formenti in programma venerdì 24 novembre alle ore 21 (ingresso a pagamento) presso la sala “Allegra Tribù” in via Gebbione.

Un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo dove una vulcanica Laura alternerà i sogni visti come fallimenti dai genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori.

Finalista a “Italia’s Got Talent 2021” e virale sul web col video “Se fossi un uomo…”, l’attrice e performer da anni in diverse produzioni italiane ed internazionali, è pronta a stregare il pubblico reggino con la sua comicità raffinata e pungente.

Ma gli appuntamenti de “L’Allegria festival” sono tanti e proprio sabato 25 novembre alle ore 18,30, a Santa Caterina presso la sede dell’associazione Incontriamoci sempre, ci sarà un travolgente spettacolo di burattini: “Il mostro mangia colori” con Daniela Castiglione mentre, venerdì 1 dicembre alle ore 21, nel quartiere di San Brunello – Teatro S. Bruno, l’evento di teatro comico “La super casalinga” con Roberta Paolini.

Giovedì 7 dicembre, invece, alle ore 18.30 a Trabocchetto – Parco Archeologico Collina degli angeli, l’atteso spettacolo di Natale con gli elfi e la loro mongolfiera “Ciuffo, pepper e la mongolfiera dei desideri”.