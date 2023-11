Salone dello Studente di Reggio Calabria: attesi oltre 8mila giovani

Torna a Reggio Calabria il Salone dello Studente, evento di orientamento alle scelte post diploma, organizzato da Campus Editori. La manifestazione si svolgerà il 14 e 15 novembre a Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio in piazza Italia (8.30-13.30). Martedì 14 alle 9.30, inaugurazione e taglio del nastro alla presenza delle autorità: Salvatore Presentino, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria, Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Rossella Marzullo, prorettrice all’orientamento dell’Università degli Studi Mediterranea. A fare gli onori di casa, il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà.

Una fiera dedicata agli studenti delle scuole superiori, in particolare agli iscritti al quarto al quinto anno, che stanno già pensando a come proseguire il proprio percorso di formazione dopo la maturità (nel 2023 in Calabria sono stati oltre 19mila). Al Salone sono attesi circa 8mila studenti da tutta la regione.

I numeri della Calabria tra studio e lavoro. Aumenta in Calabria il livello di istruzione universitaria, ma cala l’occupazione dei giovani under 34. Secondo l’Ufficio studi della Cgia, negli ultimi dieci anni nel Mezzogiorno la diminuzione è stata pari a 762mila unità (-15,1%) contro il -6,6% del Centro, -1% del Nordovest e -0,5% del Nordest. Tra le regioni, subito dopo la Sardegna, è la Calabria a soffrire di più, con un -19%. Tra i 15-23enni il tasso di disoccupazione calabrese è del 32,9%, di contro alla media nazionale del 23,6%. Ma segni positivi sembrano arrivare da uno studio della Camera di Commercio di Reggio Calabria che ha registrato una crescita del tasso di occupazione del 41,5% nel 2022. I settori più performanti sono quello dei servizi (56,6%), del commercio (18,1%) e quello agricolo (11,4%). Un’analisi dell’Istat rileva, tra i giovani del Sud, una progressiva estensione dei percorsi di studio. I millennial sono più istruiti: si riduce la componente con titoli inferiori al diploma (24,4%), superata da quella terziaria (27,8%). Aumenta la propensione agli studi universitari, specie nel Mezzogiorno. Qui nell’anno accademico 2021-22 si registrano 58 immatricolati per 100 residenti con 19 anni (56 nel Centro-Nord); 47 iscritti ogni 100 con 19-25enni (41 nel Centro-Nord). In particolare, le immatricolazioni aumentano nelle Regioni con alta disoccupazione. Tra queste Sicilia (+15,6 punti); Sardegna (+13,6%) e Calabria +10,9. I percorsi universitari di ragazze e ragazzi del Sud sono però spesso caratterizzati da una significativa emigrazione studentesca, sia all’iscrizione (il 28,5% dei meridionali si iscrive in atenei del Centro-nord), sia alla laurea (39,8% in atenei del Centro-nord), sia nel post-laurea (dopo 5 anni solo il 51% lavora nel Mezzogiorno). In controtendenza l’Università della Calabria, che vede aumentare gli immatricolati del 31%.

Il Salone dello Studente: presenti università e scuole di alta formazione calabresi. Sono presenti Università, Accademie, Scuole di alta formazione, Its Academy, associazioni, istituzioni e aziende che daranno agli studenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Tra le realtà formative del territorio saranno presenti l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, l’Università della Calabria, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e l’Its Iridea di Rende (Cs). Ci saranno inoltre atenei pugliesi, siciliani e lombardi. Oltre a tante altre realtà formative del territorio e nazionali.

«Il Salone, dedicato agli studenti delle scuole calabresi, ha l’obiettivo di agevolare la transizione scuola, formazione terziaria, lavoro. Un dialogo sempre più necessario per garantire un futuro lavorativo ai giovani e per fornire un supporto nella delicata fase d’individuazione dei possibili percorsi dopo la maturità, che sono tanti e diversi», dice Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus. «I ragazzi calabresi al Salone troveranno un focus speciale sulla filiera agroalimentare, un settore in ampia espansione e di fondamentale importanza per il nostro Paese».

Il convegno. Focus sulla filiera agroalimentare. Momento di approfondimento del Salone di Reggio Calabria quello riservato all’agroalimentare con l’iniziativa (Sala Oro – 15 novembre ore 10,30) dal titolo Istituti tecnici e professionali: filiera agroalimentare e opportunità formative. Al convegno, che farà luce sulle prospettive di studio e lavoro di questo settore fondamentale per il made in Italy e organizzato in collaborazione con Rete nazionale istituti agrari Calabria, parteciperanno: Giovanni Calabrese, assessore alle Politiche del lavoro e alla formazione professionale della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo, direttore generale Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione, Angelo Politi, direttore Confagricoltura Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) per la Calabria, Carmela Pecora, direttore generale Its Iridea, Massimo Lanza, giornalista di Gambero Rosso. Modera Giusy Pascucci, giornalista Agricoltura Oggi.

Come sottolinea Lina Zaccheria, dirigente di Usr Calabria, «I percorsi scolastici degli Istituti Tecnici e Professionali nei settori agroalimentare ed enogastronomico, possono significativamente contribuire all’attuazione del principio chiave di Agenda 2030 di “non lasciare nessuno indietro”. La valorizzazione dei propri territori rappresenta una leva strategica per consentire ai giovani di restare al Sud». Quindi «puntare sull’innovazione della filiera Agroalimentare – conclude Zaccheria – ha un significato profondo per le scuole del Sud, garantisce occupabilità e crea economia circolare. Gli Istituti Agrari della Rete Renisa Calabria, in collaborazione con scuole di altre regioni, sono attualmente impegnati in un progetto di sostenibilità ambientale, in cui ogni scuola cura un segmento della filiera».

Al Salone si parlerà anche delle professioni del futuro, in particolare i mestieri con risvolti social e green e verrà presentato il gioco online sul lavoro etico GenL, a cura dei Consulenti del Lavoro

Oltre agli stand informativi di università e realtà formative, alla due giorni calabrese studenti e genitori possono chiedere agli sportelli di ascolto di Aspic colloqui individuali con un pool di psicologi e counselor per un confronto personale con un esperto. La start up Dispenso offre un’aula dedicata alle simulazioni dei test d’ammissione alle università con prove per Medicina e Veterinaria, Professioni sanitarie, Economia e Ingegneria.

La partecipazione al Salone dello Studente garantisce fino a 10 crediti Pcto. La partecipazione al Salone sarà certificata digitalmente con tecnologia blockchain (tramite piattaforma LutinX) e costituirà una credenziale digitale che lo studente potrà avere sempre con sé sul proprio cellulare.