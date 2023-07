WMF AI Summer School: a Monasterace (RC) una settimana di formazione sui temi dell’Intelligenza Artificiale e Digital in riva al mare

Monasterace (RC), comune calabrese immerso nella splendida Costa dei Gelsomini, si prepara ad accogliere dal 2 al 9 settembre, l’AI Summer School del WMF, una nuova edizione della vacanza formativa più attesa da tutti i professionisti del settore, che quest’anno è caratterizzata da un taglio di approfondimento sui temi dell’Intelligenza Artificiale uniti alle Strategie Digitali.

L’AI Summer School è un’iniziativa di WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale e della sua azienda organizzatrice Search On Media Group, promotori da anni in tutta la penisola italiana di attività di formazione, informazione e divulgazione sui temi del digitale e dell’innovazione tecnologica.

Il format dell’AI Summer School è un unicum nel panorama italiano, in grado di unire ad una proposta formativa di altissimo livello e qualità anche momenti di relax e divertimento, in uno dei territori più belli e suggestivi del territorio calabrese . L’iniziativa rappresenta dunque un’occasione imperdibile per professioniste e professionisti del settore AI & digital-tech desiderosi di scoprire e approfondire i temi caldi del proprio ambito, grazie alla presenza dei migliori esperti e relatori selezionati dal WMF. I partecipanti avranno l’opportunità di alternare momenti di formazione pratico-teorica a momenti di confronto e di project work: in programma infatti oltre 6 ore di incontri personalizzati con i docenti per lavorare sui propri progetti personali, in un contesto di scambio di know-how e professionalità. A completare il perfetto mix saranno le numerose occasioni di networking informali, sia con gli altri partecipanti che con docenti e relatori presenti.

L’AI Summer School, che con questa edizione “a tema AI” giunge al suo sesto anno di attività, è l’occasione ideale per chiunque voglia implementare le proprie competenze e ampliare il proprio network: la partecipazione infatti è ugualmente consigliata a chiunque voglia vivere la settimana singolarmente, così come a chi abbia voglia di vivere questa esperienza insieme al proprio team, per condividere una vacanza all’insegna non solo della formazione, ma anche del teambuilding, del relax e della scoperta del territorio, della cultura e delle tradizioni di Monasterace, luogo ricco di storia e baluardo della Magna Grecia.

I professionisti interessati potranno scegliere tra due differenti pacchetti, Base e All Inclusive, in grado di soddisfare le proprie esigenze. Incluso in entrambe le soluzioni proposte, anche l’esclusivo concerto di Roy Paci, per una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.