“Una culla di libri” torna “on the road”: terzo appuntamento alla Villa comunale di Reggio Calabria

Per il suo terzo appuntamento “on the road” il progetto “Una culla di libri” si tuffa in mezzo al verde della Villa Comunale “Umberto I”, storico patrimonio artistico e naturale della città di Reggio Calabria, che diventa perfetto scenario per la prossima tappa dell’iniziativa a vocazione multiculturale sviluppata da Arci Reggio Calabria APS e rivolta alle comunità straniere ed alle famiglie italiane residenti nel comune di Reggio.

Saranno ancora una volta Katia Colica (Adexo Arti Creative) e Francesca Megale (Lelefante Animazione) che Martedì 11 luglio dalle ore 18.00 alle 20.00 traghetteranno i partecipanti, attraverso la lettura animata, verso nuovi mondi fantastici creati dalla mimica e dalla voce delle bravissime educatrici, che faranno scoprire a genitori e bambini 0 – 6 l’importanza della pratica della lettura precoce, attività che consente di rafforzare il dialogo tra adulto e bambino.

Il Comune di Reggio Calabria si conferma partner attivo dell’iniziativa, permettendo ed incoraggiando lo sviluppo di attività progettuali dedicati alla fascia dei bambini dai 0 ai 6 anni all’interno del territorio dell’amministrazione.

Per aggiornamenti sui prossimi incontri, è possibile consultare la pagina Facebook www.facebook.com/unaculladilibri.