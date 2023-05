Reggio, “Educare per Amare” a tutela dell’ambiente marino: domani il convegno Al MArRC

Domani 23 maggio 2023 il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà la seconda edizione del Convegno “Educare per Amare”, organizzato da LaC News 24 per promuovere la tutela del patrimonio naturalistico ed ambientale della Calabria.

In una location d’eccezione, la splendida terrazza del MArRC affacciata sullo Stretto, il tema della seconda edizione, lanciata dal Gruppo editoriale Diemmecom, sarà proprio “Il Mare di Calabria: ricchezza e fragilità”.

Con i saluti del Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, a introdurre la giornata sarà il Direttore generale della Diemmecom, Maria Grazia Falduto. Interverranno: il Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone; il professore Giuseppe Passarino, dell’Università della Calabria; e la Presidente dell’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, Francesca Mirabelli. Modererà gli interventi la giornalista di LaC, Francesca Logoteta.

«È un grande piacere ospitare questo secondo Convegno “Educare per amare” al MArRC, che si conferma luogo di dibattito anche sui tema della tutela e della valorizzazione del paesaggio – dichiara il Direttore Malacrino. Come Museo a servizio del territorio, è importante mettere in evidenza fragilità e potenzialità del nostro habitat naturale. Ringrazio quindi gli enti e le istituzioni che continuano a scegliere il MArRC quale luogo prestigioso della cultura condivisa, nell’ottica di un’attività corale di promozione territoriale».

Parteciperanno all’incontro i rappresentanti della Prefettura, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Procura di Reggio Calabria e dell’Università Mediterranea, insieme ai responsabili dei Parchi marini e degli Enti regionali impegnati nella tutela dell’ambiente.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito; per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it