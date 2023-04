Ottimo risultato per il pizzaiolo di Gioiosa Jonica Marco Carrozza al Campionato Mondiale della Pizza di Parma

Prima volta presente ad una competizione internazionale e grandissimo risultato ottenuto da Marco Carrozza, pizzaiolo titolare di “Basilicò” a Gioiosa Jonica, che conquista la 44esima posizione su oltre 700 partecipanti al Campionato Mondiale della Pizza di Parma. Con la sua “Passione Gioiosa”, Marco ha conquistato il palato dei giurati grazie al mix perfetto creato dal connubio tra crema di piselli, fiordilatte, guanciale di maiale nero calabrese, datterini gialli e rossi precotti in vasocottura con acqua marina distillata e virgolette di ricotta di pecora affumicata. Marco ha voluto così portare un pezzo di Locride in una competizione così importante.

Marco Carrozza, diplomato alberghiero negli anni 2000, con i primi anni lavorativi trascorsi tra Riviera Romagnola, Spagna e Sud America, per poi raggiungere la Lombardia, ma completando il suo percorso con una nuova sfida nella terra che lo ha visto nascere e crescere. Così, lasciato il lavoro da chef, si è dedicato anima e corpo all’apertura della sua attività, “Basilicò”, sita a Gioiosa Jonica. Da qui, grazie all’uso di ingredienti sani, genuini e a km0, comprati da agricoltori e piccoli commercianti locali, ha facilmente conquistato i giurati di Parma.

Nei mesi scorsi Marco è stato anche nominato vicepresidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Reggini, con l’obiettivo di portare avanti la passione di questo lavoro, unendo competenza e competenza, verso le nuove generazioni locali.

Queste le parole del soddisfatto Marco Carrozza: “Ero certo di aver raggiunto un piazzamento molto più basso in classifica perché mi stavo confrontando con campioni mondiali. Ma alla fine, la voglia di riscatto, la responsabilità di non deludere chi ha sempre creduto in me, dalla mia famiglia agli amici che mi hanno aiutato a compiere questa impresa, e l’attenzione nell’uso di ogni singolo ingrediente, sono la spinta a gareggiare senza timori e quindi dell’ottimo risultato conseguito. Sicuro di aver fatto qualcosa di positivo per far conoscere meglio la provincia di Reggio Calabria al mondo intero. Anche se ora, personalmente, è già iniziato il conto alla rovescia per la prossima edizione, alla quale prenderò parte con lo stesso spirito, ma con la voglia di conseguire un risultato ancora migliore!”