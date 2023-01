San Roberto (RC): Antonella Cotroneo prima presidente del Consiglio

Il Consiglio Comunale di San Roberto si è riunito per l’elezione dei suoi nuovi presidente e vicepresidente, incarichi rispettivamente affidati ai consiglieri Antonia Cotroneo e Nicola Greco. La consigliera Cotroneo è la prima presidente donna del consiglio comunale sanrobertese.

«Sono molto orgoglioso dell’elezione della consigliera Antonia Cotroneo a presidente del Consiglio Comunale di San Roberto – ha dichiarato il sindaco Antonino Micari – Un avvenimento storico di cui sono fiero di essere stato testimone in qualità di sindaco e che spero sia solo uno dei tanti momenti importanti che seguiranno per il futuro della nostra cittadinanza».

Molto animata è stata la discussione attorno all’approvazione dell’ordine del giorno relativo all’adesione all’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, il quale prevede il trasferimento della gestione dei servizi idrici dai Comuni alla Regione. Numerosi gli interventi da parte dei consiglieri e dello stesso sindaco, i quali hanno portato ad una approvazione col voto contrario della minoranza.

«Ho votato contro all’adozione di questa delibera perché sono contrario per principio a delegare i servizi essenziali ad enti che non siano di prossimità, come la Regione in questo caso – ha ribadito il consigliere di minoranza Biagio Principato nella sua dichiarazione di voto – Questa delibera se non approvata in Consiglio oggi sarebbe stata comunque approvata da un commissario ad acta, su questo non si discute, ma credo sia necessario mettere a verbale questa opposizione».

L’occasione però è stata utile anche per la consegna di una targa celebrativa al segretario comunale, l’avvocato Antonio Domenico Cama, per il quale quello dello scorso mercoledì è stato l’ultimo consiglio comunale. L’avvocato Cama, infatti, assumerà a breve un ruolo dirigenziale all’interno del Provveditorato agli Studi della Calabria. A distanza di otto anni, l’incarico tornerà ad essere affidato al dottor Francesco Minniti, già segretario comunale a San Roberto.