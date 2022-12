Congresso CGIL, gli auguri di buon lavoro di Versace al neosegretario Pititto: “Con serietà e passione al fianco dei lavoratori”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha formulato «i più sentiti auguri di buon lavoro» al primo segretario metropolitano della Cgil, Gregorio Pititto, eletto al congresso del sindacato che ha raggruppato, in un soggetto unico, le due Camere del Lavoro della Cgil Reggio-Locri e della Cgil Piana di Gioia Tauro. «Nasce un soggetto che ricalca appieno lo spirito e la filosofia che hanno portato alla fondazione della Città Metropolitana, un percorso che aiuta a coltivare lo spirito metropolitano che deve animare ogni cittadino, ogni lavoratore ed ogni lavoratrice del nostro meraviglioso territorio». Così, Carmelo Versace si è espresso durante l’assise del sindacato ringraziando, fra l’altro, Celeste Logiacco per «l’importante attività portata avanti in un’area complessa e ricca di vertenze come la Piana di Gioia».

Nel corso del suo intervento, Versace ha salutato la presenza in sala del segretario generale nazionale della Cgil, Maurizio Landini, e del senatore del Partito democratico, Nicola Irto. «E’ sempre un piacere poter partecipare ad un congresso – ha detto Versace – che, se è quello della Cgil, diventa doppio perché è l’occasione di rivedere tanti amici, compagni e compagne».

Il sindaco metropolitano facente funzioni, quindi, si è concentrato sull’iter che, in queste ore, sta accompagnando la Legge Finanziaria nel dibattito politico e parlamentare: «Quello a cui stiamo assistendo lo avevamo preannunciato e la nostra critica costruttiva serviva a caratterizzare qualche emendamento con una proposta politica che arrivasse dal nostro comprensorio. Probabilmente, come sta accadendo e immaginavamo, arriverà in aula un testo super blindato, dove ci sarà poco o nulla da modificare al netto delle belle intenzioni di quanti si dilettano a scrivere post su Facebook. Ma non sarà certo la Finanziaria ad abbatterci. Un minuto dopo la sua approvazione, torneremo ad incalzare il Governo sui temi atavici che interessano la nostra area metropolitana».

Nel formulare gli auguri a tutti i partecipanti al congresso, Carmelo Versace è tornato a ringraziare il segretario Pititto per «tutto quello che sta facendo e per le battaglie che, con la serietà e la passione che lo contraddistinguono, sosterrà in difesa del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici dell’intero comprensorio metropolitano».